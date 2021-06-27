Известная супермодель показала свой "дом для взрослых": как он выглядит
Источник:Architectural Digest
Британская супермодель Кара Делевинь показала свой роскошный особняк. Имение за 7 миллионов долларов (192 миллиона гривен) расположено в Лос-Анджелесе (США).
Дом выполнен в стиле "Алисы в стране чудес" и его интерьер удивит каждого. Как выглядит звездное жилье – смотрите ниже.
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Что есть в доме
Роскошный особняк звезда называет "домом для взрослых". Это связано с тем, что в имении есть тоннель в виде вагины.
Супермодель хотела создать необычный интерьер / Фото Architectural Digest
По словам супермодели, была цель создать интерьер с разным настроением, поэтому дизайн получился странным, а каждая комната оформлена по-разному.
Каждая комната оформлена по-особенному / Фото Architectural Digest
В объекте есть спальни, ванные комнаты, гостиная, столовая, а также помещение в стиле фильмов Дэвида Линча и ямой с шариками.
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Как выглядит необычный дом Кары Делевинь: фото Architectural Digest
Экскурсия по дому Кары Делевинь: смотрите видео