Известная супермодель показала свой "дом для взрослых": как он выглядит

Британская супермодель Кара Делевинь показала свой роскошный особняк. Имение за 7 миллионов долларов (192 миллиона гривен) расположено в Лос-Анджелесе (США).

Дом выполнен в стиле "Алисы в стране чудес" и его интерьер удивит каждого. Как выглядит звездное жилье – смотрите ниже.

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Что есть в доме

Роскошный особняк звезда называет "домом для взрослых". Это связано с тем, что в имении есть тоннель в виде вагины.

Супермодель хотела создать необычный интерьер / Фото Architectural Digest

По словам супермодели, была цель создать интерьер с разным настроением, поэтому дизайн получился странным, а каждая комната оформлена по-разному.

Каждая комната оформлена по-особенному / Фото Architectural Digest

В объекте есть спальни, ванные комнаты, гостиная, столовая, а также помещение в стиле фильмов Дэвида Линча и ямой с шариками.

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Как выглядит необычный дом Кары Делевинь: фото Architectural Digest

Экскурсия по дому Кары Делевинь: смотрите видео