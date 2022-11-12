Реконструкция началась во время пандемии коронавируса, в 2020 году, сообщает 24 канал. К полномасштабному вторжению России работы завершили на 85%. Как в этих нестабильных условиях удалось реализовать проект – дальше.

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Как возникла идея превратить каменный дом в крафтовую сидроварню

В 2019 году супруги отправились в путешествие по Нормандии. Они вспоминают, чуть ли не каждая мастерская здесь походила на их каменный дом. Кое-где не было даже особого ремонта, однако сидр там все равно делали. Именно эта поездка стала отправной точкой проекта восстановления заброшенного объекта во Львове.

Мы загорелись идеей создания сидроварни. У нас был кусок земли и старая каменная руина с заваленной крышей. Чудом мы увидели в этом потенциал и начали работы,

– рассказывает Марта.

Каменный дом до и после восстановления / Фото твиттер Марта Турецкая

Работы выполнялись во время пандемии

Начало реконструкции пришлось на разгар пандемии коронавируса. Работы выполняли в большинстве своем в выходные, поэтому работа шла медленно.



Первый этап – перекрытие крыши / Фото твиттер Мара Турецкая

Первым шагом стало переложение крыши. Выполнив этот этап, супруги принялись исследовать стены. Дом был каменный на глине, оштукатурен и окрашен.

Мы почистили наружные стены и открыли для себя отличную стену из известняка. Решили оставить камень открытым. Перемазали швы глиняным раствором и залатали дыры,

– вспоминает Марта.

По словам авторов проекта, они не имели ясного представления о конечном виде дома. Однако открытие известняка под наслоениями штукатурки дало им понять, что фасад останется обнаженным.

Как происходила реконструкция – твиттер Марта Турецкая

Почистивши стіну, стало відчутно краще. Маємо коротеньке відео про цей процес.



4/5 pic.twitter.com/nPgSxu5cIN — Marta Turetska (@martaturetska) October 17, 2022

Параллельно с фасадными работами внутри происходит штукатурка стен и подготовка помещения к промышленному полу. Тем временем в соседнем селе делается столярка — двери, деревянные окна и ворота.

Мы приняли волевое решение поставить деревянные окна. На данном этапе реконструкции это было нашим самым ценным вкладом. Общая цена 5 окон (1 большое, 4 маленьких) составляла 62 тысячи гривен вместе с монтажом.

Кроме того, добавляют авторы проекта, хотелось порадовать себя душем, туалетом или возможностью приготовить утро кофе. Поэтому минимально каменный дом изменился и внутри.

Помещение бывшей конюшни пара превратила в минималистическую спальню. С внутренними работами им помогал мастер из соседнего хутора.

Помещение спальни / Фото твиттер Марта Турецкая

Стены дома имеют толщину 65 – 70 см, а само помещение не используется зимой, поэтому теплоизоляции нет. Все двери имеют 5 сантиметров экструдированного пенопласта, а в каждой из комнат для ночевки осенью обустроили по батарее.

С момента вторжения работы поставили на паузу

Когда началось полномасштабное вторжение, все делать остановились и возобновились только после того, как Вооруженные Силы Украины выиграли битву под Киевом и отвергли оккупантов.

На тот момент мы успели реализовать проект на 85%, так что покинуть те 15% недоделанными было бы неправильно,

– добавляет Марта.



Сегодня в столетнем каменном доме варят локальный сидр / Фото твиттер Марта Турецкая

Через несколько теплых месяцев супруги завершили практически все запланированные работы и перевезли в каменицу оборудование для сидроварения, чтобы создавать напиток уже на хуторе.