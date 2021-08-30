К основному можно отнести визуальное расширение пространства. Какие еще особенности у светлых цветов – рассказали дизайнеры интерьера из zanko design.

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Особенности светлых оттенков в интерьере

Светлые тона интерьера все чаще встречаются в современных гостиных. Оформляя комнату для гостей с помощью пастельных оттенков, жильцы дома стараются передать через нее свое видение мира, раскрыть свою индивидуальность, показать гостям открытость и готовность к общению,
– отметили дизайнеры интерьера.

  • Светлые оттенки настраивают на отдых, позволяют расслабиться и создают атмосферу комфорта.
  • Нейтральные тона в интерьере не приедаются и не надоедают.

Светлые оттенки визуально увеличивают пространство / Фото pinterest

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  • Отделка из натуральных материалов (что сейчас в моде) отлично сочетается с пастельными тонами.
  • Светлая гамма подходит для любой комнаты. Кроме того, она сделает помещение визуально больше.
  • Искусственный свет выигрышно подчеркнет достоинства пастельных оттенков.

Светлые оттенки разнообразны, вы сможете отдать предпочтение бежевому, песочному, мраморному, персиковому и многим другим,
– резюмировали дизайнеры интерьера.

Текст публикации zanko design:

Светлые тона интерьера все чаще встречаются в современных гостиных. Оформляя комнату для гостей с помощью пастельных оттенков, жильцы дома стараются передать через нее свое видение мира, раскрыть свою индивидуальность, показать гостям открытость и готовность к общению.

Преимущества такого интерьера:

он призван успокаивать, расслаблять, настраивать на отдых, создавать атмосферу психологического комфорта;

светлые тона не надоедают со временем, интерьер легко обновить, добавив несколько ярких элементов (подушки на диван, картины, статуэтки);

отделка помещения из натуральных материалов гармонично сочетается с пастельными тонами;

светлый тон подойдет для гостиной любой площади, а если комната небольшая – зрительно расширит границы;

искусственное освещение выигрышно подчеркнет достоинства пастельных оттенков;

светлые оттенки разнообразны, вы сможете отдать предпочтение бежевому, песочному, мраморному, персиковому и многим другим.