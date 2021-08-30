К основному можно отнести визуальное расширение пространства. Какие еще особенности у светлых цветов – рассказали дизайнеры интерьера из zanko design.
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Особенности светлых оттенков в интерьере
Светлые тона интерьера все чаще встречаются в современных гостиных. Оформляя комнату для гостей с помощью пастельных оттенков, жильцы дома стараются передать через нее свое видение мира, раскрыть свою индивидуальность, показать гостям открытость и готовность к общению,
– отметили дизайнеры интерьера.
- Светлые оттенки настраивают на отдых, позволяют расслабиться и создают атмосферу комфорта.
- Нейтральные тона в интерьере не приедаются и не надоедают.
Светлые оттенки визуально увеличивают пространство / Фото pinterest
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- Отделка из натуральных материалов (что сейчас в моде) отлично сочетается с пастельными тонами.
- Светлая гамма подходит для любой комнаты. Кроме того, она сделает помещение визуально больше.
- Искусственный свет выигрышно подчеркнет достоинства пастельных оттенков.
Светлые оттенки разнообразны, вы сможете отдать предпочтение бежевому, песочному, мраморному, персиковому и многим другим,
– резюмировали дизайнеры интерьера.
Текст публикации zanko design:
Светлые тона интерьера все чаще встречаются в современных гостиных. Оформляя комнату для гостей с помощью пастельных оттенков, жильцы дома стараются передать через нее свое видение мира, раскрыть свою индивидуальность, показать гостям открытость и готовность к общению.
Преимущества такого интерьера:
он призван успокаивать, расслаблять, настраивать на отдых, создавать атмосферу психологического комфорта;
светлые тона не надоедают со временем, интерьер легко обновить, добавив несколько ярких элементов (подушки на диван, картины, статуэтки);
отделка помещения из натуральных материалов гармонично сочетается с пастельными тонами;
светлый тон подойдет для гостиной любой площади, а если комната небольшая – зрительно расширит границы;
искусственное освещение выигрышно подчеркнет достоинства пастельных оттенков;
светлые оттенки разнообразны, вы сможете отдать предпочтение бежевому, песочному, мраморному, персиковому и многим другим.