До основної можна віднести візуальне розширення простору. Які ще особливості у світлих кольорів – розповіли дизайнери інтер'єру з zanko design.

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Особливості світлих відтінків в інтер'єрі

Світлі тони інтер'єру все частіше зустрічаються в сучасних віталень. Оформляючи кімнату для гостей за допомогою пастельних відтінків, мешканці будинку намагаються передати через неї своє бачення світу, розкрити свою індивідуальність, показати гостям відкритість і готовність до спілкування,

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Світлі відтінки налаштовують на відпочинок, дозволяють розслабитися і створюють атмосферу комфорту.

Нейтральні тони в інтер'єрі не приїдаються і не набридають.

Світла палітра – це можливість легко оновити приміщення за допомогою кількох яскравих деталей – текстилю, декору та ін.

Світлі відтінки візуально збільшують простір / Фото pinterest

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Оздоблення з натуральних матеріалів (що зараз у моді) відмінно поєднується з пастельними тонами.

Світла гамма підходить для будь-якої кімнати. Крім того, вона зробить приміщення візуально більшим.

Штучне світло виграшно підкреслить переваги пастельних відтінків.

Світлі відтінки різноманітні, ви зможете віддати перевагу бежевому, пісочному, мармуровому, персиковому та багатьом іншим,

– резюмували дизайнери інтер'єру.

Текст публікації zanko design:

Світлі тони інтер'єру все частіше зустрічаються в сучасних вітальнях. Оформляючи кімнату для гостей за допомогою пастельних відтінків, мешканці будинку намагаються передати через неї своє бачення світу, розкрити свою індивідуальність, показати гостям відкритість і готовність до спілкування.

Переваги такого інтер'єру:

він покликаний заспокоювати, розслаблювати, налаштовувати на відпочинок, створювати атмосферу психологічного комфорту;

світлі тони не набридають з часом, інтер'єр легко оновити, додавши кілька яскравих елементів (подушки на диван, картини, статуетки);

оздоблення приміщення з натуральних матеріалів гармонійно поєднується з пастельними тонами;

світлий тон підійде для вітальні будь-якої площі, а якщо кімната невелика – візуально розширить межі;

штучне освітлення виграшно підкреслить переваги пастельних відтінків;

світлі відтінки різноманітні, ви зможете віддати перевагу бежевому, пісочному, мармуровому, персиковому і багатьом іншим.