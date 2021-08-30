Светлый интерьер: в чем особенности и преимущества нейтральной палитры

В последние годы пастельные и светлые оттенки все чаще встречаются в интерьере. И это не удивительно, ведь они имеют массу преимуществ.

К основному можно отнести визуальное расширение пространства. Какие еще особенности у светлых цветов – рассказали дизайнеры интерьера из zanko design.

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Особенности светлых оттенков в интерьере

Светлые тона интерьера все чаще встречаются в современных гостиных. Оформляя комнату для гостей с помощью пастельных оттенков, жильцы дома стараются передать через нее свое видение мира, раскрыть свою индивидуальность, показать гостям открытость и готовность к общению,

– отметили дизайнеры интерьера.

Светлые оттенки настраивают на отдых, позволяют расслабиться и создают атмосферу комфорта.

Нейтральные тона в интерьере не приедаются и не надоедают.

Светлая палитра – это возможность легко обновить помещение с помощью нескольких ярких деталей – текстиля, декора и пр.

Светлые оттенки визуально увеличивают пространство / Фото pinterest

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Отделка из натуральных материалов (что сейчас в моде) отлично сочетается с пастельными тонами.

Светлая гамма подходит для любой комнаты. Кроме того, она сделает помещение визуально больше.

Искусственный свет выигрышно подчеркнет достоинства пастельных оттенков.

Светлые оттенки разнообразны, вы сможете отдать предпочтение бежевому, песочному, мраморному, персиковому и многим другим,

– резюмировали дизайнеры интерьера.

Текст публикации zanko design:

Светлые тона интерьера все чаще встречаются в современных гостиных. Оформляя комнату для гостей с помощью пастельных оттенков, жильцы дома стараются передать через нее свое видение мира, раскрыть свою индивидуальность, показать гостям открытость и готовность к общению.

Преимущества такого интерьера:

он призван успокаивать, расслаблять, настраивать на отдых, создавать атмосферу психологического комфорта;

светлые тона не надоедают со временем, интерьер легко обновить, добавив несколько ярких элементов (подушки на диван, картины, статуэтки);

отделка помещения из натуральных материалов гармонично сочетается с пастельными тонами;

светлый тон подойдет для гостиной любой площади, а если комната небольшая – зрительно расширит границы;

искусственное освещение выигрышно подчеркнет достоинства пастельных оттенков;

светлые оттенки разнообразны, вы сможете отдать предпочтение бежевому, песочному, мраморному, персиковому и многим другим.