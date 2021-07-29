Победителей назовут в декабре 2021 года в Португалии. А пока предлагаем посмотреть, как выглядят здания.
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Кто попал в список номинантов
Всего за победу будут бороться 200 жилых, коммерческих и культурных проектов. В 2020 году фестиваль WAF Awards был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому в нынешний список попали проекты во всем мире, которые были завершены в период с 2019-го по 2021 год.
Выставочный центр китайской культуры в городе Ланьчжоу (Китай) / Фото Qingdao Tengyuan Design Institute Co., Ltd.
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Как выглядят самые невероятные здания:
Жилые дома на острове Ормуз в Иране / Фото ZAV Architects
Многофункциональный комплекс Nanchang Waves в Китае / Фото Nordic Office of Architecture
Музей часового искусства в городе Ле Брассю в Швейцарии / Фото B.I.G. Architecture D.P.C
Департамент культуры и туризма в Абу-Даби, ОАЭ / Фото CEBRA Abu Dhabi
Парк в городе Санья (Китай) / Фото Turenscape
Благотворительный центр Maggie's, оказывающий поддержку людям, которые борются с раком. Город Лидс, Великобритания / Фото Heatherwick Studio
Музей в городе Лиян, Китай / Фото CROX
Павильон устойчивого развития в Дубае, ОАЭ / Фото Grimshaw
Павильон Egaligilo в Мехико, Мексика / Фото Broissin Architects
Микробиблиотека Warak Kayu в Семаранге, Индонезия / Фото SHAU
Пик Этци 3251 метр в Италии / Фото network of architecture
Функциональная интерактивная хижина в Чжанцзякоу, Китай / Фото XWG STUDIO
Музей геологии Бухайса в Шардже, ОАЭ / Фото Hopkins Architects