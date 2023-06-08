В коттедже есть секретный подземный тоннель, датируемый ориентировочно 1534 годом. Жилье продают за 425 тысяч фунтов стерлингов.

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Дом с таинственным туннелем

Коттедж вмещает четыре спальни, две гостиные, ванную комнату и закрытый сад сзади. В нем есть доступ к довольно жуткому историческому тоннелю, даже имеющему собственную "центральную комнату заседаний".

По словам агента по недвижимости Энсума Брауна, тоннель соединяется с несколькими другими историческими объектами в деревне. Однако считается, что вход остался только в этом коттедже, остальные – перекрыли.

Существует мнение, что туннель вырыли, чтобы помочь католикам и протестантам уйти от преследований после того, как король Генрих VIII создал англиканскую церковь в 1534 году.



Тайный тоннель в коттедже / Фото Ensum Brown

"Тоннель ведет от коттеджа Hill View Cottage и соединяется с несколькими историческими объектами в деревне с небольшой центральной комнатой для встреч. Вероятно, он был построен, когда Генрих VIII создал Англиканскую церковь, и, скорее всего, использовался католиками и протестантами , как путь бегства во время визита властных лиц во избежание преследований", – рассказал агент по недвижимости.

В последнее время интерес к недвижимости резко возрос, и тысячи людей хотят увидеть необычный тоннель. Те, кто заинтересован в приобретении недвижимости, должны заметить, что многие комнаты нуждаются в обновлении.