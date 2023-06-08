У котеджі є секретний підземний тунель датується орієнтовно 1534 роком. Житло продають за 425 тисяч фунтів стерлінгів.

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Будинок з таємничим тунелем

Котедж вміщує чотири спальні, дві вітальні, ванну кімнату та закритий сад позаду. У ньому є доступ до досить моторошного історичного тунелю, який навіть має власну "центральну кімнату засідань".

За словами агента з нерухомості Енсума Брауна, тунель з'єднується з кількома іншими історичними об'єктами в селі. Однак вважається, що вхід залишився лише в цьому котеджі, усі інші – перекрили.

Існує думка, що тунель вирили, аби допомогти католикам і протестантам втекти від переслідувань після того, як король Генріх VIII створив англіканську церкву в 1534 році.



Таємний тунель у котеджі / Фото Ensum Brown

"Тунель веде від котеджу Hill View Cottage і з'єднується з кількома історичними об'єктами в селі з невеликою центральною кімнатою для зустрічей. Ймовірно, він був побудований, коли Генріх VIII створив Англіканську церкву, і, швидше за все, використовувався католиками та протестантами, як шлях втечі під час візиту владних осіб, щоб уникнути переслідувань", – розповів агент з нерухомості.

Останнім часом інтерес до нерухомості різко зріс, і тисячі людей хочуть побачити незвичайний тунель. Ті, хто зацікавлений у придбанні нерухомості, має зауважити, що багато кімнат, потребують оновлення.