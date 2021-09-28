Недавно стало известно, что 60-летний генеральный директор Apple стал покупателем шикарного поместья за 9,1 миллиона долларов. Как сообщает пресса, недвижимость находится в калифорнийском туристическом городе Ла-Кинта.

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Известно, что соглашение о покупке состоялась еще к пандемии – 1 марта 2019 года, за несколько недель до того, как на сервисе Apple TV + представили популярные сериалы, в частности "Тед Лассо" и "Утреннее шоу".

Недвижимость Тима Кука / Фото New York Post

Как сообщил агентство Bloomberg, уже через год, в марте 2020 года, Кук заразился коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения соседа по новой недвижимости. Однако тогда представители Apple и Madison Club никак не прокомментировали подозрений прессы.

Как выглядит дом

Раздвижные автоматизированные двери / Фото New York Post

Роскошный особняк площадью 930 квадратных метров имеет 5 спален, 2 кухни, 5 ванных комнат и 2 туалетные комнаты, а также – может похвастаться баром у бассейна, изготовленным на заказ бильярдным столом и видами на горы. Также в доме есть офис, холл, бар, автоматические стеклянные двери и солнечная энергетическая система стоимостью 86 тысяч долларов.

Гостиная и столовая в особняке площадью 930 квадратных метров / Фото New York Post

Обеденная зона / Фото New York Post

В гостевой спальне есть отдельный камин / Фото New York Post

Во дворе расположен бассейн с 150 тысяч долларов, гидромассажную ванну, барбекю, крытый дворик и гараж.

Бильярдный стол, изготовленный на заказ / Фото New York Post

Столовая у бассейна / Фото New York Post

Место для релакса / Фото New York Post

Соседями Тима Кука стали Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер, Кайли Дженнер, Канье и Ким Кардашьян, Сильвестр Сталлоне.

Интерьер гостиной / Фото New York Post

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Декор в доме генерального директора Apple / Фото New York Post

Декор в доме генерального директора Apple / Фото New York Post

Ванная комната / Фото New York Post