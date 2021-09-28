Нещодавно стало відомо, що 60-річний генеральний директор Apple став покупцем шикарного маєтку за 9,1 мільйона доларів. Як повідомляє преса, нерухомість знаходиться в каліфорнійському туристичному місті Ла-Кінта.
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Відомо, що угода про купівлю відбулася ще до пандемії – 1 березня 2019 року, за кілька тижнів до того, як на сервісі Apple TV+ представили популярні серіали, зокрема "Тед Лассо" і "Ранкове шоу".
Нерухомість Тіма Кука / Фото New York Post
Як повідомило агенство Bloomberg, вже через рік, в березні 2020 року, Кук заразився коронавірусом на вечірці з нагоди дня народження сусіда по новій нерухомості. Однак тоді представники Apple і Madison Club ніяк не прокоментували підозр преси.
Як виглядає дім
Розсувні автоматизовані двері / Фото New York Post
Розкішний маєток площею 930 метрів квадратних має 5 спалень, 2 кухні, 5 ванних кімнат та 2 туалетні кімнати та може похвалитися баром біля басейну, виготовленим на замовлення більярдним столом та краєвидами на гори. Також в будинку є офіс, хол, бар, автоматичні скляні двері та сонячна енергетична система вартістю 86 тисяч доларів.
Вітальня та їдальня в маєтку площею 930 квадратних метрів / Фото New York Post
Обідня зона / Фото New York Post
В гостьовій спальні є окремий камін / Фото New York Post
На подвір'ї розташовано басейн за 150 тисяч доларів, гідромасажну ванну, барбекю, критий дворик і гараж.
Більярдний стіл, виготовлений на замовлення / Фото New York Post
Їдальня біля басейну / Фото New York Post
Місце для релаксу / Фото New York Post
Сусідами Тіма Кука стали Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер, Кортні Кардашьян, Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер, Каньє і Кім Кардашьян, Сільвестр Сталлоне.
Інтер'єр вітальні / Фото New York Post
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Декор в домі генерального директора Apple / Фото New York Post
Декор в домі генерального директора Apple / Фото New York Post
Ванна кімната / Фото New York Post