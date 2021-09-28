Нещодавно стало відомо, що 60-річний генеральний директор Apple став покупцем шикарного маєтку за 9,1 мільйона доларів. Як повідомляє преса, нерухомість знаходиться в каліфорнійському туристичному місті Ла-Кінта.

Цікаво Особливості елітного житла: що таке пентхаус та де купити у Києві

Відомо, що угода про купівлю відбулася ще до пандемії – 1 березня 2019 року, за кілька тижнів до того, як на сервісі Apple TV+ представили популярні серіали, зокрема "Тед Лассо" і "Ранкове шоу".

Нерухомість Тіма Кука / Фото New York Post

Як повідомило агенство Bloomberg, вже через рік, в березні 2020 року, Кук заразився коронавірусом на вечірці з нагоди дня народження сусіда по новій нерухомості. Однак тоді представники Apple і Madison Club ніяк не прокоментували підозр преси.

Як виглядає дім

Розсувні автоматизовані двері / Фото New York Post

Розкішний маєток площею 930 метрів квадратних має 5 спалень, 2 кухні, 5 ванних кімнат та 2 туалетні кімнати та може похвалитися баром біля басейну, виготовленим на замовлення більярдним столом та краєвидами на гори. Також в будинку є офіс, хол, бар, автоматичні скляні двері та сонячна енергетична система вартістю 86 тисяч доларів.

Вітальня та їдальня в маєтку площею 930 квадратних метрів / Фото New York Post

Обідня зона / Фото New York Post

В гостьовій спальні є окремий камін / Фото New York Post

На подвір'ї розташовано басейн за 150 тисяч доларів, гідромасажну ванну, барбекю, критий дворик і гараж.

Більярдний стіл, виготовлений на замовлення / Фото New York Post

Їдальня біля басейну / Фото New York Post

Місце для релаксу / Фото New York Post

Сусідами Тіма Кука стали Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер, Кортні Кардашьян, Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер, Каньє і Кім Кардашьян, Сільвестр Сталлоне.

Інтер'єр вітальні / Фото New York Post

Цікаво Ілон Маск зняв з продажу свій "останній будинок на Землі": що трапилося

Декор в домі генерального директора Apple ​/ Фото New York Post

Декор в домі генерального директора Apple ​/ Фото New York Post

Ванна кімната ​/ Фото New York Post