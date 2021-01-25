К выбору квартиры в новостройке нужно относиться очень ответственно. Большинство строительных компаний всегда рассказывают о преимуществах своего жилья, однако могут скрыть какие-то существенные дефекты или недостатки.

Оценить состояние будущей квартиры стоит на первом этапе строительства. Как это сделать и что нужно знать потенциальным владельцам жилья, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Старт строительства

Перед началом работ застройщик составляет проектную документацию, в которой определены архитектурные, функционально-технологические, инженерно-технические и конструктивные решения, которые будут использованы при строительстве конкретного жилого комплекса.

Покупка квартиры от застройщика начинается с составления договора. Договор является основным документом, регулирующим взаимоотношения покупателя и финансовой компании (управляющего). В свою очередь, управляющий осуществляет свою деятельность на основе соглашения с застройщиком, – пояснили в РИЕЛ.

Инвестор должен ознакомиться со всеми пунктами договора и выпиской из технической документации, а также выяснить, есть ли у застройщика технические условия для проведения работ от энергоснабжающих компаний.

Благодаря проектной документации потенциальный покупатель может узнать, какая технология и материалы будут использованы для строительства объекта. Макет строения позволит ознакомиться с расположением выбранной квартиры и оценить вид из окон будущего жилья.

Кроме того, до начала строительства нужно удостовериться, что застройщик получил все необходимые разрешения от организаций, имеющих на данном участке свои коммуникации. Это необходимо для того, чтобы в будущем не возникло проблем с подключением ЖК к газораспределительным, водопроводным или отопительным сетям.

Внимательно ознакомьтесь с договором и проектной документацией​ / Фото riel

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Завершение строительства ЖК

Большинство потенциальных покупателей жилья на первичном рынке не знает, что нужно учесть, покупая квартиру. Люди уверены, что если работы выполняются в срок, – причин для волнения нет. Однако не все так просто – стоит проверить качество строительства, когда объект будет готов. В частности, нужно осмотреть места соединения стен и перекрытий, увидеть, что на поверхности панелей и перекрытий нет трещин и подтеков.

Когда строительство будет завершено, внимательно осмотрите квартиру​ / Фото riel

Осмотр квартиры после отделочных работ: на что обратить внимание

Качество отделочных работ влияет на стоимость недвижимости (особенно это касается элитного жилья), поэтому стоит внимательно проверить материалы и системы, установленные в квартире. Их характеристики должны соответствовать тем, которые были указаны в договоре и проектной документации. Есть застройщики, которые экономят и устанавливают на объектах более дешевые батареи, системы вентиляции, оконные и дверные конструкции и пр. Обычному покупателю это трудно заметить при осмотре, поэтому лучше воспользоваться услугами специалиста.

Жилье должно соответствовать характеристикам, указанным в договоре и проектной документации​ / Фото riel

Как оценить качество отделочных работ: 5 советов от РИЕЛ

Для того чтобы проверить, насколько ровно легла штукатурка, воспользуйтесь фонарем. Луч света нужно направить вдоль стены. Так вы сможете увидеть все неровности. Важно: если вы планируете красить стены – слой штукатурки должен быть идеально ровным. Вертикальность стен поможет определить склон.

Его можно сделать из обычной нитки и небольшого груза. Угол наклона пола и потолка определяют с помощью уровня. Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 15 мм (при улучшенной отделке – 10 мм, при высококачественной – 5 мм), – пояснили в РИЕЛ.

Если вы оцениваете качество штукатурки и покраски – делайте это в светлое время суток и в солнечную погоду. Оттенок должен быть равномерным. Если обои клеятся внахлест, это нужно делать в направлении от преобладающего источника света (окна). Боковые края, которые будут сверху, должны располагаться в сторону окна. Обратите внимание: обои не должны попадать на наличники и плинтуса. Чтобы определить качество плиточных работ – воспользуйтесь обычной линейкой. Она должна плотно прилегать к плиткам всей плоскостью. Для проверки надежности фиксации плиток – нужно постучать.

Звонкие звуки свидетельствуют о пустоте. В межплиточных швах не должно быть больших и глубоких щелей. Даже в углах комнаты. Все недостатки нужно выявить до подписания акта приема-передачи недвижимости. О них нужно обязательно сообщить застройщику, – отметили в РИЕЛ.

Обязательно проверяйте качество отделочных работ на объекте / Фото riel