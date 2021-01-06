Собственная недвижимость в Киеве и Львове – мечта многих людей. Однако цены на жилье с каждым годом растут и догнать их становится все сложнее.

Как можно дешево и выгодно приобрести жилье в столице Украины и атмосферном Львове, рассказывает Недвижимость 24.

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Как сэкономить на покупке жилья

Каждый, кто хочет обзавестись собственным жильем, оказывается перед выбором – "вторичка" или новостройка. Рассмотрим, как можно сэкономить в обоих вариантах, и что все же выгоднее.

Срочная продажа

Этот вариант касается жилья на вторичном рынке. Довольно часто встречаются заманчивые предложения, когда квартиру можно купить с большой скидкой (10-20%). Но здесь есть нюансы и риски, которые следует учесть: на срочную продажу выставляют жилье без ремонта (который может стоить 50% от цены квартиры), с серьезными долгами за жилищно-коммунальные услуги, а также объекты с сомнительными документами. Кроме того, на покупателя ложатся дополнительные расходы (налоги, нотариальное оформление и др.).

Рассрочка и акции от застройщиков

Купить квартиру дешево в новостройке в Киеве и Львове можно благодаря интересным предложениям от застройщиков. Жилье в качественном новом доме – это не только комфорт, чистота и хорошие условия для детей, но и возможность не платить всю сумму сразу. Так, первоначальные затраты существенно снижаются, ведь можно взять недвижимость в рассрочку, внести первый взнос от 10% и постепенно выплачивать стоимость квартиры. Кроме того, застройщики периодически дают кредитные каникулы, что очень удобно.

Корпорация Недвижимости РИЕЛ объявила выгодную акцию / Фото riel

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Где дешево купить качественное жилье в Киеве и Львове

Январь – праздничный месяц, поэтому новогодние чудеса продолжаются. Корпорация Недвижимости РИЕЛ объявила невероятную акцию для тех, кто мечтает о собственном жилье, и дарит до 50 тысяч грн скидки на первый взнос для приобретения квартиры или коммерческой недвижимости в любом жилом комплексе Львова или Киева.

РИЕЛ Надежный застройщик с безупречной репутацией, который на протяжении 17 лет строит качественное и комфортное жилье в Украине. Корпорация Недвижимости РИЕЛ сдала в эксплуатацию десятки объектов и заслуженно получила доверие покупателей, которые рады снова и снова возвращаться к надежному девелоперу.

Принять участие может каждый, кто сделает первый взнос взнос в размере от 10% до 60% стоимости квартиры или коммерческого помещения.

Акция от РИЕЛ – это выгода для всех! Но и на этом Корпорация Недвижимости не останавливается и дарит еще один сюрприз для будущих жителей своих ЖК – 2 месяца каникул на выплаты!

Мы всегда заботимся о своих инвесторах и идем навстречу в нестабильные времена пандемии, когда планировать дорогостоящие покупки весьма непросто. Именно поэтому клиенты, которые в январе решили оформить покупку жилой или коммерческой недвижимости на выплату частями, получат возможность перенести два очередных ежемесячных платежа по графику на "потом", – рассказали в РИЕЛ.

Важно: правом переноса платежа можно воспользоваться в любой месяц (кроме первого взноса) и даже перенести оплаты в конец графика выплат.

Если вы давно мечтаете иметь свое уютное жилье в Киеве или Львове от надежного застройщика – не теряйте свой шанс получить самые выгодные условия​.

Поторопитесь! Квартиры разлетаются, а акция действует до 31.01.2021 года.