Каждый человек, который хочет приобрести жилье, оказывается перед выбором – новостройка или вторичный рынок? Решить не так просто, ведь стоит взвесить все за и против.

Об особенностях, нюансах, преимуществах и недостатках обоих видов жилья, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Читайте также Ремонт квартиры своими руками: 6 самых распространенных ошибок

РИЕЛ Корпорация недвижимости, которая на протяжении 17 лет работает на украинском рынке и зарекомендовала себя надежным партнером. Об этом свидетельствуют десятки объектов, сданных в эксплуатацию, и безупречная репутация. Компания является членом Ассоциации западноукраинских застройщиков и отмечена различными наградами и благодарностями. Однако самой большой ценностью в РИЕЛ считают доверие покупателей, которые возвращаются к ним снова и снова. Сложный выбор: новостройка или вторичное жилье

Довольно часто покупатели обращают внимание на вторичный рынок. Почему? Все просто. Многим кажется, что "старая" квартира – понятная, надежная, а жить в ней можно сразу. Однако стоит учесть, что на сегодняшний день на рынке есть множество новой качественной и комфортной недвижимости, которая не только "переплюнет" советские дома, но и удовлетворит самого требовательного покупателя. При этом квартира в новостройке будет стоить значительно дешевле, чем на вторичном рынке.

"Вторичка" считается предсказуемым вариантом. Все знают, какие планировки в домах советского периода. Поэтому иногда достаточно одного просмотра, чтобы оценить состояние жилья и договориться о сделке.

В квартиру в новостройке можно переехать сразу, но в том случае, если дом введен в эксплуатацию. Если же комплекс еще строится – инвестор знает планировку, однако может только представлять, как будет выглядеть квартира.

И у "вторички", и в новостроек есть свои особенности / Фото riel

Интересно Дорогой и бюджетный ремонт: особенности и главные отличия

Какие риски существуют при покупке квартиры

Покупая квартиру в новостройке, инвестор рискует потерять деньги из-за безответственности или некомпетентности застройщика. Случается, что сроки строительства не совпадают с заявленными и сильно затягиваются. Иногда бывает, что процесс останавливается на неопределенный срок. Такой риск существует независимо от стадии строительства – иногда объект готов, но не введен в эксплуатацию или не подключен к коммуникациям. Чтобы избежать подобных проблем, нужно тщательно проверить застройщика и его репутацию.

Есть категория людей, которые считают, что "вторичка" является синицей в руках. Однако именно на вторичном рынке чаще всего встречаются аферы, из-за которых покупатели остаются и без денег, и без жилья.

Первичная недвижимость: преимущества и недостатки

Чаще всего потенциальные покупатели ставят под сомнение качество жилья в новостройках. В основном речь идет о возможных дефектах, низком качестве материалов, отсутствиие отделочных работ и удаленности от остановок общественного транспорта. Однако подобные опасения часто безосновательны.

Современные жилые комплексы строят с использованием новейших технологий, материалов и систем, имеющих высокую энергоэффективность и отличные теплоизоляционные характеристики. Они позволяют создать дома комфортную обстановку и сэкономить на коммунальных услугах. Некоторые квартиры сдают в эксплуатацию без внутренней отделки и межкомнатных перегородок. Это дает возможность новоселам самостоятельно делать планировки и воплощать любой дизайн интерьера. Люди, которые не хотят тратить время и деньги на ремонт в новостройке, могут выбрать квартиру с отделочными работами, – пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Стоит уточнить, что от материалов и качества отделочных работ зависят класс недвижимости и ее стоимость.

Кроме того, множество новых жилых объектов находятся вблизи остановок общественного транспорта и рядом с важными объектами инфраструктуры (детскими садами, школами, больницами, магазинами и др.). Возле новых домов есть детские и спортивные площадки, паркинги, хорошая придомовая территория и зона отдыха.

Одним из главных преимуществ первичной недвижимости есть возможность приобрести ее по доступной цене. Например, если заключить договор с девелопером на стадии котлована, то новая квартира обойдется вам на 30-35% дешевле.

Жилье на этапе котлована будет стоить значительно дешевле / Фото riel

Вторичное жилье: плюсы и минусы

Один из серьезных недостатков "вторички" позднего советского периода – панельная технология строительства с использованием железобетонных конструкций. Из-за этого в домах очень плохая шумо- и теплоизоляция. Однако планировки в них достаточно приемлемые. Дома 60-70-х годов прошлого века (также преимущественно панельные) имеют неудобные планировки и маленькую площадь.

У "сталинок", построенных в 30-50-х годах 20 века, отличная репутация. У них большие комнаты, высокие потолки и великолепная звуко- и теплоизоляция. Их основным недостатком является только отсутствие полноценного балкона. Однако жилье, которое строилось 60-80 лет назад, требует значительных капиталовложений. В "сталинках" нужно менять не только окна и внутреннюю отделку, но и все коммуникации. Ремонтировать старую вторичную недвижимость еще труднее. В таких домах нередко разрушены даже стены, – пояснили в РИЕЛ.

Большинство покупателей считают главным преимуществом "вторички" доступность, однако это касается только маленьких панельных квартир в отдаленных районах города. Если же говорить о "сталинках" в центре – их стоимость очень высока. Также следует учитывать, что возле старых домов нет больших парковок (что сильно осложняет жизнь автомобилистам), а иногда даже детских площадок, балконов и лифтов. Как видим, в этом плане новостройка существенно выигрывает.

"Вторичка" имеет существенные недостатки по сравнению с новостройкой / Фото riel

Что происходит на рынке недвижимости

В последние годы в Киеве и Львове возросло количество людей, которые выбирают жилье на первичном рынке. Этот показатель на 15-20% превышает статистику "вторички". Важно, что это происходит, несмотря на тенденцию к росту цен на новую недвижимость.

Новостройки остаются более привлекательным вариантом, поскольку он позволяет купить квартиру с ремонтом от застройщика с первоначальным взносом 5-7 тысяч долл. Понятно, что "вторичку" за такие деньги не купишь, а ипотеку доступной не назовешь. При этом застройщики предоставляют рассрочку, что позволяет осуществлять платежи ежемесячно.

В то же время владельцы квартир старого фонда не спешат снижать цену, ожидая падения первичного рынка. Однако новые жилые комплексы активно строятся и пользуются высоким спросом. Что же выбрать для себя – новую квартиру или "вторичку" – каждый решает сам.

В Киеве и Львове большинство выбирает новостройки / Фото riel