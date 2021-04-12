Текстиль в интерьере играет важную роль. Он может визуально увеличить помещение, сделать его светлее, добавить уюта и задать настроение.

Выбирая текстиль следует учитывать некоторые нюансы. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Юлия Логачева.

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Отделочные работы завершены, мебель расставлена, а ощущения законченности ремонта нет?! В чем же дело? А все дело в тряпочках! Да-да, именно в них, ведь зачастую текстиль решает, закончен ваш ремонт или нет. Уделите больше внимания шторам, подушкам, коврам, постельному белью, скатертям и ощущение завершенности не заставит себя ждать!

– отметила Логачева.

По ее словам, нет каких-либо правил при подборе текстиля, выбор ограничен лишь воображением и чувством стиля.

Секреты правильного подбора текстиля

Подберите комплекты текстиля по сезонам . Таким образом вы сможете регулярно, но не затратно и быстро обновлять интерьер.

. Таким образом вы сможете регулярно, но не затратно и быстро обновлять интерьер. Для того чтобы правильно выбрать ткани, возьмите образцы и посмотрите, как они будут смотреться в интерьере при разном освещении и в разное время суток.

и посмотрите, как они будут смотреться в интерьере при разном освещении и в разное время суток. Обращайте внимание на светопроницаемость и износостойкость тканей.

тканей. Если интерьер в серо-бежевых тонах – экспериментируйте с цветом текстиля . Его можно легко заменить в любой момент.

. Его можно легко заменить в любой момент. Контрастный цвет позволит сделать текстиль "главным героем" интерьера.

Красивый текстиль станет изюминкой интерьера / Фото pinterest

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Текстиль перед покупкой нужно обязательно потрогать, пощупать и ощутить материал.

пощупать и ощутить материал. Если вы вибираете ткани с узорами , принтами, орнаментами, помните, что они должны сочетаться с общим стилем.

, принтами, орнаментами, помните, что они должны сочетаться с общим стилем. При подборе штор, помните, что они должны добротно драпироваться и слегка касаться пола, поэтому не экономьте на метраже.

Красивый текстиль преобразит помещение / Фото pinterest