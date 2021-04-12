Как подобрать текстиль для квартиры и дома: советы, которые помогут не ошибиться
Текстиль в интерьере играет важную роль. Он может визуально увеличить помещение, сделать его светлее, добавить уюта и задать настроение.
Источник:Инстаграм Юлии Логачевой
Выбирая текстиль следует учитывать некоторые нюансы. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Юлия Логачева.
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Отделочные работы завершены, мебель расставлена, а ощущения законченности ремонта нет?! В чем же дело? А все дело в тряпочках! Да-да, именно в них, ведь зачастую текстиль решает, закончен ваш ремонт или нет. Уделите больше внимания шторам, подушкам, коврам, постельному белью, скатертям и ощущение завершенности не заставит себя ждать!
– отметила Логачева.
По ее словам, нет каких-либо правил при подборе текстиля, выбор ограничен лишь воображением и чувством стиля.
Секреты правильного подбора текстиля
- Подберите комплекты текстиля по сезонам. Таким образом вы сможете регулярно, но не затратно и быстро обновлять интерьер.
- Для того чтобы правильно выбрать ткани, возьмите образцы и посмотрите, как они будут смотреться в интерьере при разном освещении и в разное время суток.
- Обращайте внимание на светопроницаемость и износостойкость тканей.
- Если интерьер в серо-бежевых тонах – экспериментируйте с цветом текстиля. Его можно легко заменить в любой момент.
- Контрастный цвет позволит сделать текстиль "главным героем" интерьера.
Красивый текстиль станет изюминкой интерьера / Фото pinterest
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- Текстиль перед покупкой нужно обязательно потрогать, пощупать и ощутить материал.
- Если вы вибираете ткани с узорами, принтами, орнаментами, помните, что они должны сочетаться с общим стилем.
- При подборе штор, помните, что они должны добротно драпироваться и слегка касаться пола, поэтому не экономьте на метраже.
Красивый текстиль преобразит помещение / Фото pinterest
- Если вы хотите визуально увеличить пространство, подберите шторы в цвет стен.
- Используя обои с узором, в комнате должны быть однотонные шторы.
- Если стены в помещении яркого цвета, выбирайте текстиль в спокойных тонах.
- Чтобы добавить света в интерьер, используйте несколько светлых декоративных подушек.
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