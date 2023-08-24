Спальня – это первое успокаивающее пространство, где мы отдыхаем и спим. Желательно, чтобы телевизор был вне зоны наших глаз. Вот два места, где его можно разместить.

Обратите внимание Благотворительность и укрепление экономики: как КН РИЭЛ приближает победу Украины

В шкафу или на встроенном стеллаже

Встроенная мебель имеет преимущество в том, что она создана в соответствии с потребностями вашей комнаты. В таких шкафах и стеллажах можно хранить что угодно. И телевизор тоже.

"Помимо хранения одежды, полотенец и других аксессуаров, во встроенных шкафах можно разместить телевизор и аудиоаппаратуру. Так вы скроете непривлекательные кабели и крепления, совмещая технологии со стилем", – говорит американский эксперт и национальный менеджер по розничной торговле Рэйчел Хатчесон.

Дизайнер Кэролайн Милнс добавляет: "Спальня должна быть местом, где приоритетом является отдых и расслабление, поэтому спрятать телевизор за закрытой дверцей – отличный способ достичь этого".

Телевизор на стеллаже закрытого типа / Фото Sharps

На углубленной стене

Если хотите прикрепить телевизор на стене, то найдите углубленную, чуть заметную. Таковой может быть стенка меж шкафами.

"Чтобы повесить телевизор в спальне, не перегружая комнату, мы должны аккуратно установить его на стене, сохраняя свободные плоские поверхности. В этой спальне мы повесили телевизор на углубленную стену между специальными столярными шкафами, чтобы он не привлекал лишнего внимания", – рассказала дизайнер Клара Эварт.

Телевизор, прикрепленный к углубленной стене / Фото Kitesgrove