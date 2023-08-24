Спальня – це найперше заспокійливий простір, де ми відпочиваємо та спимо. Бажано, щоб телевізор був поза зоною наших очей. Ось два місця, де його можна розташувати.

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У шафі або на вбудованому стелажі

Вбудовані меблі мають перевагу в тому, що вони створені відповідно до потреб вашої кімнати. У таких шафах та на стелажах можна зберігати що завгодно. І телевізор теж.

"Окрім зберігання одягу, рушників та інших аксесуарів, у вбудованих шафах можна розмістити телевізор та аудіоапаратуру. Так ви приховаєте непривабливі кабелі та кріплення, поєднуючи технології зі стилем", – говорить американський експерт і національний менеджер з роздрібної торгівлі Рейчел Хатчесон.

Дизайнерка Керолайн Мілнс додає: "Спальня має бути місцем, де пріоритетом є відпочинок і розслаблення, тому заховати телевізор за зачиненими дверцятами – чудовий спосіб досягти цього".

Телевізор на стелажі закритого типу / Фото Sharps

На заглибленій стіні

Якщо хочете прикріпити телевізор на стіні, то знайдіть заглиблену, ледь помітну. Такою може бути стіна між шафами.

"Щоб повісити телевізор у спальні, не перевантажуючи кімнату, ми маємо акуратно встановити його на стіні, зберігаючи вільні плоскі поверхні. У цій спальні ми повісили телевізор на заглиблену стіну між спеціальними столярними шафами, щоб він не привертав зайвої уваги", – розповіла дизайнерка Клара Еварт.

Телевізор, прикріплений до заглибленої стіни / Фото Kitesgrove