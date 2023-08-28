Красный и белый являются самыми обычными "компаньонами" темно-синего, но есть и другие цвета, которые его идеально дополняют. Вы можете попробовать эти комбинации, независимо от того, используете ли вы темно-синий как основной оттенок или как акцентный.
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Темно-синий и темно-коричневый
Сидение темно-синего цвета с темно-коричневой стеной сзади / Фото Claybrook
Темно-синий и бирюзовый
Глубокий темно-синий коридор с бирюзовыми акцентами / Фото Vanessa Faivre)
Темно-синий и зеленый
Душевая комната украшена темно-синей и зеленой плитками / Фото Brooke Copp-Barton
Темно-синий и бежевый
Бежевая спальня с серо-голубыми аксессуарами / Фото Sims Hilditch
Темно-синий и оранжевый
Гостиная с сине-оранжевым декором / Фото Davide Lovatti