Червоний і білий є найзвичайнішими "компаньйонами" темно-синього, але є й інші кольори, які його ідеально доповнюють. Ви можете спробувати ці комбінації, незалежно від того, використовуєте ви темно-синій як основний відтінок чи як акцентний.
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Темно-синій і темно-коричневий
Сидіння темно-синього кольору з темно-коричневою стіною позаду / Фото Claybrook
Темно-синій і бірюзовий
Глибокий темно-синій коридор з бірюзовими акцентами / Фото Vanessa Faivre)
Темно-синій і зелений
Душова кімната оздоблена темно-синьою та зеленою плитками / Фото Brooke Copp-Barton
Темно-синій і бежевий
Бежева спальня з сіро-блакитними аксесуарами / Фото Sims Hilditch
Темно-синій і помаранчевий
Вітальня з синьо-помаранчевим декором / Фото Davide Lovatti