Червоний і білий є найзвичайнішими "компаньйонами" темно-синього, але є й інші кольори, які його ідеально доповнюють. Ви можете спробувати ці комбінації, незалежно від того, використовуєте ви темно-синій як основний відтінок чи як акцентний.

Зверніть увагу Благодійність та зміцнення економіки: як КН РІЕЛ наближує перемогу України

Темно-синій і темно-коричневий

Сидіння темно-синього кольору з темно-коричневою стіною позаду / Фото Claybrook

Темно-синій і бірюзовий

Глибокий темно-синій коридор з бірюзовими акцентами / Фото Vanessa Faivre)

Темно-синій і зелений

Душова кімната оздоблена темно-синьою та зеленою плитками / Фото Brooke Copp-Barton

Темно-синій і бежевий

Бежева спальня з сіро-блакитними аксесуарами / Фото Sims Hilditch

Темно-синій і помаранчевий

Вітальня з синьо-помаранчевим декором / Фото Davide Lovatti