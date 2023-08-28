Какие цвета сочетаются с темно-синим: лучшие комбинации для вашего интерьера
Источник:Homes & Gardens
Есть так много цветов, сочетающихся с темно-синим. Но дизайнеры сузили список, оставив только свежие, смелые и актуальные комбинации.
Красный и белый являются самыми обычными "компаньонами" темно-синего, но есть и другие цвета, которые его идеально дополняют. Вы можете попробовать эти комбинации, независимо от того, используете ли вы темно-синий как основной оттенок или как акцентный.
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