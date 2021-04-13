Как известно, правильно подобранный цвет и оттенок для квартиры или дома определяет весь интерьер. Для того чтобы результат вас порадовал, необходимо сделать выкрасы.

Любой цвет будет выглядеть иначе при разном освещении и в разное время суток. Как не ошибиться с выбором оттенка – рассказала дизайнер интерьера Елена Кузина.

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Как правильно сделать выкрасы

В первую очередь необходимо определиться, какой цвет вы в итоге хотите получить. Выберите несколько баночек краски минимального объема в схожих оттенках. По словам дизайнера интерьера, оптимально – 3 – 5 видов. Сделайте выкрасы. Можно попросить об этом строителей. Выкрасы расставьте на объекте по тем стенам, где планируется использование этого вида краски. Выберите идеальный оттенок.

Выкрасы помогут выбрать идеальный оттенок / Фото ivd

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А что будет, если выкрасы не делать? Тогда вы купите краску, выбрав ее из "веера" в магазине по маленькому образцу размером 2х2 и покрасите стены. А дальше с цветом можно "попасть", можно совсем "не попасть" (и тогда – или "смириться и терпеть", или перекрашивать),

– отметила Кузина.

Выкрасы – единственный способ получить желанный цвет в интерьере / Фото pinterest

По ее словам, лучше сделать выкрасы и потратить на это пару дней и какую-то сумму, но получить на 100% желаемый цвет. ⁣⁣