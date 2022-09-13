Соответствующие данные обнародовал портал Global Property Guide. В исследовании отмечают, что стремительный рост цен на жилье на самом деле – иллюзия.

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О чем говорит новое исследование от Global Property Guide

По данным портала, стоимость жилья выросла в 49 из 58 проанализированных стран. Однако такие данные спровоцированы высокой инфляцией в большинстве регионов.

С поправкой на инфляцию цены на жилье выросли только в 34 странах и фактически снизились в 24 странах за год до второго квартала 2022 года,

– констатируют авторы исследования.

Так, согласно опубликованным данным, лидером рейтинга традиционно является Турция. Здесь цены взлетели на 45,88%. Также в пятерку стран с самым существенным подорожанием жилья попали:

Вьетнам (+19,44%),

(+19,44%), Румыния (+14,17%),

(+14,17%), Исландия (+12,92%),

(+12,92%), Новая Зеландия (+11,99%).

Внизу рейтинга оказались:

Шри-Ланка (-35,55%),

(-35,55%), Колумбия (-14,64%),

(-14,64%), Египет (-14,09%),

(-14,09%), Камбоджа (-11,65%),

(-11,65%), Пуэрто-Рико (-10,95%).

Какая ситуация в Украине

В Украине, согласно данным Global Property Guide, цены на жилье упали во втором квартале 2022 года на 6,43% по сравнению с данными 2021 года.



Темпы роста цен на жилье снизились / Инфографика Global Property Guide

Дальнейшее падение цен может ускорить спад мировой экономики

Как комментируют аналитики Global Property Guide, глобальный жилищный бум, возможно, начинает выдыхаться, что не удивительно, учитывая комбинированные неблагоприятные последствия ухудшения доступности, стремительного роста инфляции, войны в Украине, а также последствий пандемии Covid-19.

Похожими мыслями поделилось агентство Bloomberg. По данным издания, рынки жилья в мире переживают болезненную перезагрузку и готовятся к двузначному снижению цен из-за финансового давления на покупателей. От Сиднея до Стокгольма и Сиэтла центральные банки повышают процентные ставки самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, что приводит к падению цен на жилье. Между тем миллионы людей, принимавших дешевые кредиты для покупки домов во время пандемического бума, сталкиваются с более высокими платежами по мере сброса кредитов.

Быстрое падение ставок в сфере недвижимости способно усугубить глобальный экономический спад. Пока мир далеко до показателей финансового кризиса 2008 года, однако специалисты отмечают, что это только начало и с серьезными последствиями человечество столкнется в 2023 – 2024 годах.