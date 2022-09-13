Відповідні дані оприлюднив портал Global Property Guide. У дослідженні зауважують, що стрімкий ріст цін на житло насправді – ілюзія.

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Про що свідчить нове дослідження від Global Property Guide

За даними порталу, вартість житла зросла у 49 з 58 проаналізованих країнах. Проте такі дані спровоковані високою інфляцією в більшості із цих регіонів.

З поправкою на інфляцію ціни на житло зросли лише у 34 країнах і фактично знизилися у 24 країнах протягом року до другого кварталу 2022 року,

– констатують автори дослідження.

Так, згідно з опублікованими даними лідером рейтингу традиційно є Туреччина. Тут ціни злетіли у 45,88%. Також у п'ятірку країн з найсуттєвішим подорожчанням житла потрапили:

В'єтнам (+19,44%),

(+19,44%), Румунія (+14,17%),

(+14,17%), Ісландія (+12,92%),

(+12,92%), Нова Зеландія (+11,99%).

Внизу рейтингу опинилися:

Шрі-Ланка (-35,55%),

(-35,55%), Колумбія (-14,64%),

(-14,64%), Єгипет (-14,09%),

(-14,09%), Камбоджа (-11,65%),

(-11,65%), Пуерто-Ріко (-10,95%).

Яка ситуація в Україні

В Україні, згідно з даними Global Property Guide, ціни на житло впали у другому кварталі 2022 на 6,43% у порівнянні із даними 2021 року.



Темпи зростання цін на житло знизилися / Інфографіка Global Property Guide

Подальше падіння цін може пришвидшити спад світової економіки

Як коментують аналітики Global Property Guide, глобальний житловий бум, можливо, починає видихатися, що не дивно, враховуючи комбіновані несприятливі наслідки погіршення доступності, стрімкого зростання інфляції, війни в Україні, а також наслідків пандемії Covid-19.

Схожими думками поділилося агенство Bloomberg. За даними видання, ринки житла у світі переживають болісне перезавантаження та готуються до двозначного зниження цін через фінансовий тиск на покупців. Від Сіднея до Стокгольма та Сіетлу центральні банки підвищують відсоткові ставки найшвидшими темпами за останні десятиліття, що призводить до падіння цін на житло. Тим часом мільйони людей, які брали дешеві кредити для купівлі будинків під час пандемічного буму, стикаються з вищими платежами в міру скидання кредитів.

Швидке падіння ставок у сфері нерухомості здатне посилити глобальний економічний спад. Наразі світ далеко до показників фінансової кризи 2008 року, проте фахівці наголошують, що це тільки початок й з серйозними наслідками людство стикнеться у 2023 – 2024 роках.