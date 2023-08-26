К счастью, для достижения тихого роскошного вида кухни не обязательно нужно тратить много денег. К тому же эту эстетику удивительно легко воспроизвести самостоятельно. Ваша кухня будет не только красивой, но и вневременной. Вот 5 дизайнов для вдохновения.
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Темно-коричневая кухня с акцентным островком
Очень атмосферная кухня с темным интерьером / Фото Elicyon
Кухня в стиле "тихой роскоши" часто похожа на гостиную
Мрамор используют очень часто, ведь это роскошный материал.
Тонкий гламур и элегантность
Кухня с удачно подобранным декором / Фото Rima Suqi
Светлая кухня с ребристыми поверхностями
Ребристые акценты становятся частью стиля "тихая роскошь" / Фото Michael Sinclair
Для "тихой роскоши" характерны натуральные материалы
Выбирайте качественное дерево, как в скандинавских дизайнах / Фото Sola Kitchens