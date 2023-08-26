На щастя, для досягнення тихого розкішного вигляду кухні не обов'язково треба витрачати багато грошей. До того ж цю естетику напрочуд легко відтворити самостійно. Ваша кухня буде не тільки красивою, але й позачасовою. Ось 5 дизайнів для натхнення.
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Темно-коричнева кухня з акцентним острівцем
Дуже атмосферна кухня з темним інтер'єром / Фото Elicyon
Кухня в стилі "тихої розкоші" часто схожа на вітальню
Мармур використовують дуже часто, адже це розкішний матеріал / Фото Michael PH Clifford
Тонкий гламур та елегантність
Кухня з вдало підібраним декором / Фото Rima Suqi
Світла кухня з ребристими поверхнями
Ребристі акценти стають частиною стилю "тиха розкіш" / Фото Michael Sinclair
Для "тихої розкоші" характерні натуральні матеріали
Обирайте якісне дерево, як у скандинавських дизайнах / Фото Sola Kitchens