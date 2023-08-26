Пять трендовых кухонь в стиле "тихая роскошь", которые будут актуальны всегда

"Тихая роскошь" – теплый, утонченный стиль и способ декорирования интерьеров. Он, пожалуй, наиболее сдержанной и элегантной тенденцией 2023 года.

К счастью, для достижения тихого роскошного вида кухни не обязательно нужно тратить много денег. К тому же эту эстетику удивительно легко воспроизвести самостоятельно. Ваша кухня будет не только красивой, но и вневременной. Вот 5 дизайнов для вдохновения.

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Темно-коричневая кухня с акцентным островком

Очень атмосферная кухня с темным интерьером / Фото Elicyon

Кухня в стиле "тихой роскоши" часто похожа на гостиную

Мрамор используют очень часто, ведь это роскошный материал.

Тонкий гламур и элегантность

Кухня с удачно подобранным декором / Фото Rima Suqi

Светлая кухня с ребристыми поверхностями

Ребристые акценты становятся частью стиля "тихая роскошь" / Фото Michael Sinclair

Для "тихой роскоши" характерны натуральные материалы

Выбирайте качественное дерево, как в скандинавских дизайнах / Фото Sola Kitchens