Пять трендовых кухонь в стиле "тихая роскошь", которые будут актуальны всегда
Источник:Homes & Gardens
"Тихая роскошь" – теплый, утонченный стиль и способ декорирования интерьеров. Он, пожалуй, наиболее сдержанной и элегантной тенденцией 2023 года.
К счастью, для достижения тихого роскошного вида кухни не обязательно нужно тратить много денег. К тому же эту эстетику удивительно легко воспроизвести самостоятельно. Ваша кухня будет не только красивой, но и вневременной. Вот 5 дизайнов для вдохновения.
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