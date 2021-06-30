Общая площадь земельных участков учреждения составляет 8,3 гектара. Как выглядит колония – смотрите ниже.

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Что известно о продаже

Ирпенский исправительный центр №132 стал первой тюрьмой в Украине, которую выставили на продажу. Это произошло в феврале 2021 года – реализовать лот не удалось. В очередной раз купить колонию предложили с 20 июня. До 26 июля принимаются заявки всех желающих, а 27-го июля состоится сам аукцион.

В Фонде госимущества и Министерстве юстиции уточнили, что на содержание учреждения уходит порядка 5 миллионов гривен в год.

Ирпенский исправительный центр впервые выставили на продажу в феврале 2021 года / Фото Фонда госимущества

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Что есть на территории колонии

На территории Ирпенского исправительного центра №132 есть 44 объекта, среди них: общежития, пищевой блок, медицинская часть, столовая для сотрудников, здание ожиданий, клуб для осужденных, туалеты, баня, склады, магазины, посты охраны, цеха и пр.

Важно! За несколько месяцев стартовая цена колонии не изменилась.

Как выглядит колония возле Ирпеня, которую выставили на продажу / Фото Фонда госимущества: