Общая площадь земельных участков учреждения составляет 8,3 гектара. Как выглядит колония – смотрите ниже.
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Что известно о продаже
Ирпенский исправительный центр №132 стал первой тюрьмой в Украине, которую выставили на продажу. Это произошло в феврале 2021 года – реализовать лот не удалось. В очередной раз купить колонию предложили с 20 июня. До 26 июля принимаются заявки всех желающих, а 27-го июля состоится сам аукцион.
Ирпенский исправительный центр впервые выставили на продажу в феврале 2021 года / Фото Фонда госимущества
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Что есть на территории колонии
На территории Ирпенского исправительного центра №132 есть 44 объекта, среди них: общежития, пищевой блок, медицинская часть, столовая для сотрудников, здание ожиданий, клуб для осужденных, туалеты, баня, склады, магазины, посты охраны, цеха и пр.
Как выглядит колония возле Ирпеня, которую выставили на продажу / Фото Фонда госимущества: