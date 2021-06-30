Загальна площа земельних ділянок установи становить 8,3 гектара. Як виглядає колонія – дивіться нижче.
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Що відомо про продаж
Ірпінський виправний центр №132 став першою в'язницею в Україні, яку виставили на продаж. Це сталося у лютому 2021 року – реалізувати лот не вдалося. Вкотре купити колонію запропонували з 20 червня. До 26 липня приймаються заявки всіх охочих, а 27-го липня відбудеться сам аукціон.
Ірпінський виправний центр вперше виставили на продаж у лютому 2021 року / Фото Фонду держмайна
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Що є на території колонії
На території Ірпінського виправного центру №132 є 44 об'єкти, серед них: гуртожитки, харчовий блок, медична частина, їдальня для співробітників, будівля очікувань, клуб для засуджених, туалети, лазня, склади, магазини, пости охорони, цеху тощо.
Як виглядає колонія біля Ірпеня, яку виставили на продаж / Фото Фонду держмайна: