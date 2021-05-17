Покупка квартиры или офиса на высоком этаже имеет множество преимуществ: кроме захватывающих видов из окна, вы получаете защиту от уличного шума и пыли. Также недвижимость на последних этажах высоток всегда считалась более престижной и статусной.

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Рейтинг 10 небоскребов с фото

Самые высокие дома в Киеве построены по современным технологиям и расположены в районах с хорошо развитой инфраструктурой. Одни из них используются в качестве жилых комплексов, а некоторые – как бизнес- и торгово-развлекательные центры.

1. БЦ Carnegie Center + Tower

Небоскреб расположен по адресу Кловский спуск, 7а и считается самым высоким жилым домом в Киеве и Украине. Строительство завершилось в 2012 году, высота здания составляет 168 метров. Дом состоит из жилого комплекса на 47 этажей и бизнес-центра на 18 этажей. Офисная часть и жилое здание соединяются между собой переходом. Количество этажей во время проектирования дома было ограничено из-за пролетающих над Киевом самолетов. Башня поделена на ярусы, что по задумке архитектора должно было повысить сочетаемость современного небоскреба с колокольней Киево-Печерской лавры.

БЦ Carnegie Center + Tower / Фото xoffice

2. БЦ "Гулливер"

Высота небоскреба – 141 метр, здание введено в эксплуатацию в 2013 году. Комплекс состоит из двух секций: первая – большой торгово-развлекательный центр, включающий в себя: супермаркеты, бутики, кинотеатры, рестораны; вторая – бизнес-центр премиум-класса с офисами разных компаний и корпораций. Имеется подземный и надземный паркинги, скоростные лифты, здание оборудовано современными системами кондиционирования, водо- и теплоснабжения. Это самый высокий дом в Киеве, выполненный в стиле модернизма.

БЦ "Гулливер" / Фото inforesist

3. БЦ "Парус"

Строительство началось в 2003 году, официальное открытие состоялось в 2007 году. В небоскребе расположен бизнес-центр на 33 этажа, высота здания – 136 метров. Есть многоуровневый паркинг и велостоянка, в здании работают 11 лифтов, включая пожарный и лифты для паркинга. На первых этажах расположены: магазины, рестораны, кофейни, кинотеатр. Бизнес-центр имеет надежную систему безопасности, современные компьютерные и телефонные сети.

БЦ "Парус" / Фото naiukraine

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4. БЦ 101 Tower

Небоскреб находится на улице Льва Толстого, 57 и состоит из 27 этажей. Высота здания с крышей составляет 116 метров, строительство началось в 2009 году и закончилось в 2012 году. Небоскреб выполнен в стиле модернизм и является современным бизнес-центром премиум-класса. Офисы расположены с 7 по 27 этаж, а на нижних этажах находятся: рестораны, паркинг, фитнес-центр, салоны красоты, банк. Для удобства сотрудников и посетителей бизнес-центра функционируют 10 скоростных лифтов. Здание удачно расположено в деловом центре столицы с отличной транспортной развязкой.

БЦ 101 Tower / Фото kandevelopment

5. ЖК на проспекте Героев Сталинграда, 2

Комфортабельный жилой комплекс бизнес-класса состоит из двух высотных зданий. Сдан в эксплуатацию в 2014 году, высота зданий – 112 метров, в каждом по 30 этажей. С квартир жилого комплекса открывается уникальный панорамный вид на Днепр, территория благоустроена подземным паркингом, детскими площадками, зонами отдыха. Комплекс насчитывает 249 квартир, включая пентхаусы. Инфраструктура района стремительно развивается, в шаговой доступности расположены популярные рестораны, торгово-развлекательные центры, Оболонская набережная.

ЖК на проспекте Героев Сталинграда, 2​ / Фото bild

6. ЖК Silver Breeze

Строительство началось в 2003 году, по проекту комплекс состоит из трех зданий башенного типа на 33 этажа каждый. Высота зданий — 111 метров. Две высотки были достроены и сданы в 2009 году, тогда как третья осталась недостроенной. Здания оснащены современными коммуникациями и системами шумоизоляции. С окон открывается прекрасный вид на правый берег Днепра. Территория облагорожена зелеными зонами, детскими площадками, паркингом. Развитая инфраструктура и хорошая транспортная развязка делает ЖК престижным и комфортным для жизни.

ЖК Silver Breeze / Фото ostroyke

7. ЖК "Новопечерские Липки"

Небоскреб расположен по адресу: улица Драгомирова, 14 и насчитывает 31 этаж. Высота здания – 108 метров, строительство закончилось в 2012 году. Многоквартирный дом бизнес-класса расположен в современном жилом комплексе с благоустроенной территорией и подземным паркингом в престижном Печерском районе Киева. Инфраструктура включает в себя: рестораны, фитнес-центры, кинотеатры, парки и зоны отдыха.

ЖК "Новопечерские Липки"​ / Фото mayak

8. ЖК "Днепровские башни"

Согласно проекту, комплекс должен был состоять из шести башен по 35 этажей. В комплексе предусмотрен большой подземный паркинг и вертолетные площадки на каждом из зданий. Строительство началось в 1999 году, но так и не было закончено. Высота недостроенных башен составляет 108 метров, комплекс расположен в Киеве на Троещине. С 2011 года строительство небоскребов полностью заморожено из-за недостаточного финансирования.

ЖК "Днепровские башни"​ / Фото youtube

9. ЖК на улице Ревуцкого, 9

Небоскреб состоит из 34 этажей и имеет высоту 107 метров. Строительство началось в 2012 и закончилось в 2014 году. Многоквартирное здание комфорт-класса находится рядом с озером, поэтому с окон открывается красивый панорамный вид. Комплекс оборудован подземным паркингом на 84 паркоместа, современными системами отопления и водоснабжения. Здание построено по технологии "теплый дом", территория благоустроена, рядом находится транспортная развязка.

ЖК на улице Ревуцкого, 9 / Фото lun

10. ЖК PecherSky

Современный небоскреб высотой 105 метров насчитывает 27 этажей. Сдан в эксплуатацию в 2013 году. Жилой комплекс премиум-класса состоит из 219 квартир и закрытой территории. Есть подземный многоуровневый паркинг на 285 паркомест. Здание расположено в самом центре города, в районе с отличной инфраструктурой и транспортной развязкой. Территория благоустроена, есть детская и спортивная площадки, комфортабельные зоны отдыха.

ЖК PecherSky / Фото bild