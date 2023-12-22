Жилье на колесах: вблизи Киева сдают в аренду трейлер за 800 гривен в месяц

Недалеко от Деснянского района Киева сдают в аренду жилье по доступной цене. Это маленький трейлер с двумя спальными местами по цене всего 800 гривен в месяц.

Автор объявления подчеркивает, что трейлер расположен очень близко к столице. Арендатору не нужно будет думать о транспорте, ведь оттуда можно легко зайти пешком. Об этом сообщает 24 Канал На основе данных по объявлению на OLX.

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Дом на колесах

Площадь трейлера составляет 15 квадратных метров. В помещении на колесах обустроить два спальных места, поставили столик, газовую плиту и установили умывальник и буржуйку. Стоит отметить, что внутри совсем не уютно – стены ободраны, а мебель старая.

Спальные места в трейлере / Фото OLX.

Ванного уголка в трейлере нет, поэтому в туалет и душ нужно будет ходить рядом во двор. В холодное время это будет очень тяжело, поэтому в таком доме решится жить не каждый.

Автор объявления отмечает, что с арендаторами собственник обязательно заключает договор. Трейлер сдают для совместной аренды.

Трейлер в плохом жилом состоянии.

Как изменилась стоимость аренды в Киеве

По состоянию на конец декабря средняя арендная стоимость столицы составляет 16 тысяч гривен. Если сравнивать с ценой в ноябре – она снизилась. А ведь месяц назад аренда стоила в среднем 17 070 гривен.

Дороже всего снимать квартиру в Голосеевском (33 500 гривен) и Шевченковском (28 900 гривен) районах, а дешевле всего - в Деснянском (11 500 гривен) и Днепровском районах (13 250 гривен).