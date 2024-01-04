Какой тренд в дизайне интерьера кухонь возвращается в 2024 году: это настоящая красота

В этом году одним из самых популярных стилей для дизайна кухонь станет современный деревенский. Это новый стиль, который уже набирает популярность. Кроме того, на современных деревенских кухнях трендовой будет одна важная деталь.

Стены в кухне отделывают по-разному, но для акцента дизайнеры часто используют плитку хотя бы на задней панели. Особая узорная плитка станет трендом 2024 года – узнайте, какая именно.

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Славная делфтская плитка снова в тренде

В 17 и начале 18 века очень популярны изделия Delftware – это общее название керамических изделий голландского города Делфт. Сейчас тренд на делфтские узоры снова возвращается.

Это сине-белые рисунки с деталями повседневной жизни из прошлого. Корабельные паруса, цветочные выставки, мифологические существа, лошади и экипажи – это лишь несколько примеров узоров, которые можно увидеть.

Стены можно частично обложить делфтской плиткой / Фото Jake Curtis

Дизайнеры говорят, что эта историческая керамика будет отлично сочетаться с изящными деталями современных деревенских кухонь. Если вы ищете способ добавить эстетики кухни, плитка Delft – это тренд, который стоит рассмотреть прямо сейчас.

"Делфтская плитка – это легендарная красивая голубовато-белая плитка, которую производят в городе Делфт в Нидерландах с 1653 года. В Европе их часто видят на кухне или используют для отделки каминов", – поделилась канадская дизайнер Ами Маккей.

Французская кухня с аутентичной голубовато-белой делфтской плиткой / Фото Mineun Kim