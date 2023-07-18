Когда дело касается выбора правильного цвета для спальни, нужно многое учитывать: размер и форму комнаты, доступное естественное освещение, его направление, для кого оно предназначено и другое. Также важно знать, какие цвета трендовые, чтобы избежать любых устаревших тенденций спальни.

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Бледно-зеленый

Классический, успокаивающий и синоним природы – бледно-зеленый идеально подходит для покраски стен в спальне.

"Бледно-зеленый цвет, который часто используют для того, чтобы воссоздать природу, способствует нашему эмоциональному счастью. В комнате бледно-зеленого цвета люди чувствуют себя спокойно и безопасно", – говорит эксперт Франческа Везель.

Бледно-зеленые стены в спальне / Фото Albion Nord

"Бледно-зеленый может освежить любую комнату, добавив нотки природы", – соглашается дизайнер Наталья Мияр.

Темно-синий

Спокойный темно-синий, используемый в интерьере на протяжении веков, неизменно популярен. Он имеет схожий эффект с бледно-зеленым, ведь ассоциируется с морем и ночным небом.

В этой спальне все стены выкрасили в темно-синий. В качестве акцента выбрали светло-серый диван и белую тумбу.

Темно-синий всегда в тренде / Фото Alexis Hughes & Co

Бледно-желтый

Идеи желтых спален станут трендовыми в 2024 году. Желтый цвет улучшает настроение, дает энергию, уверенность и оптимизм. Очень заметно это работает в маленькой или темной спальне.

"Желтый также очень успокаивающий, особенно в сочетании с холодными, успокаивающими тонами, такими как серый и приглушенный голубой", – рассказывают специалисты.

Оттенков желтого множество, но в спальне лучше использовать именно бледные. Очень интересным оттенком также бледный желто-оранжевый.

Все оттенки желтого замечательные / Фото Albion Nord