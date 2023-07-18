Коли справа стосується вибору правильного кольору для спальні, потрібно багато чого враховувати: розмір і форму кімнати, доступне природне освітлення, його напрямок, для кого воно призначене тощо. Також важливо знати, які кольори є трендовими, щоб уникнути будь-яких застарілих тенденцій спальні.

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Блідо-зелений

Класичний, заспокійливий і синонім природи – блідо-зелений ідеально підходить для фарбування стін у спальні.

"Блідо-зелений колір, який часто використовують для того, щоб відтворити природу, сприяє нашому емоційному щастю. У кімнаті блідо-зеленого кольору люди почуваються спокійно та безпечно", – каже експертка Франческа Везель.

Блідо-зелені стіни у спальні / Фото Albion Nord

"Блідо-зелений може освіжити будь-яку кімнату, додавши нотки природи", – погоджується дизайнерка Наталія Міяр.

Темно-синій

Спокійний темно-синій, який використовують в інтер'єрі протягом століть, незмінно популярний. Він має схожий ефект до блідо-зеленого, адже асоціюється з морем та нічним небом.

У цій спальні всі стіни пофарбували в темно-синій. Як акцент обрали світло-сірий диван та білу тумбу.

Темно-синій завжди у тренді / Фото Alexis Hughes & Co

Блідо-жовтий

Ідеї ​​жовтих спалень стануть трендовими у 2024 році. Жовтий колір покращує настрій, дає енергію, впевненість і оптимізм. Дуже помітно це працює у маленькій або темній спальні.

"Жовтий також дуже заспокійливий, особливо в поєднанні з холодними, заспокійливими тонами, такими як сірий і приглушений блакитний", – розповідають фахівці.

Відтінків жовтого є безліч, та в спальні найкраще використовувати саме бліді. Дуже цікавим відтінком також є блідий жовто-оранжевий.

Усі відтінки жовтого чудові / Фото Albion Nord