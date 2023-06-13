Независимо от того, планируете ли вы обновить спальню или начинаете обустраивать ее с нуля, ознакомьтесь с лучшими трендами 2023 года. Дизайнеры и эксперты показали 5 интерьеров, которые будут актуальны в этом году.
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Предпочитайте экологический дизайн
Тумба из дерева / Фото Anna Stathaki
Выберите цветочные обои
Цветочные обои - тренд еще с начала года / Фото 1838
Сделайте акцент на изголовье
Изголовье с интересным принтом / Фото Nicola Harding
Добавьте больше светильников
Все лампы вблизи кровати популярным выбором / Фото Original BTC X Beata Heuman
Мебель может быть не только нейтральных цветов
Изумрудный шкаф добавляет изюм в нейтральный дизайн / Фото Jonathan Bond