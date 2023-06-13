Незалежно від того, чи плануєте ви оновити спальню, чи починаєте облаштовувати її з нуля, ознайомтеся з найкращими трендами 2023 року. Дизайнери та експерти показали 5 інтер'єрів, які будуть актуальними цього року.
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Віддавайте перевагу екологічному дизайну
Тумба з дерева / Фото Anna Stathaki
Оберіть квіткові шпалери
Квіткові шпалери – тренд ще з початку року / Фото 1838 Wallcoverings
Зробіть акцент на узголів'ї
Узголів'я з цікавим принтом / Фото Nicola Harding
Додайте більше світильників
Усі лампи поблизу ліжка є популярним вибором / Фото Original BTC X Beata Heuman
Меблі можуть бути не лише нейтральних кольорів
Смарагдова шафа додає родзинки в нейтральний дизайн / Фото Jonathan Bond