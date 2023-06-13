Незалежно від того, чи плануєте ви оновити спальню, чи починаєте облаштовувати її з нуля, ознайомтеся з найкращими трендами 2023 року. Дизайнери та експерти показали 5 інтер'єрів, які будуть актуальними цього року.

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Віддавайте перевагу екологічному дизайну

Тумба з дерева / Фото Anna Stathaki

Оберіть квіткові шпалери

Квіткові шпалери – тренд ще з початку року / Фото 1838 Wallcoverings

Зробіть акцент на узголів'ї

Узголів'я з цікавим принтом / Фото Nicola Harding

Додайте більше світильників

Усі лампи поблизу ліжка є популярним вибором / Фото Original BTC X Beata Heuman

Меблі можуть бути не лише нейтральних кольорів

Смарагдова шафа додає родзинки в нейтральний дизайн / Фото Jonathan Bond