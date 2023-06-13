Тренды спальни 2023 года: пять свежих и стильных дизайнов интерьера
Источник:Homes & Gardens
Важная комната в доме, где вы начинаете и кончаете каждый день, это ваша спальня. Она должна быть местом покоя и комфорта, а также стильной и красивой комнатой.
Независимо от того, планируете ли вы обновить спальню или начинаете обустраивать ее с нуля, ознакомьтесь с лучшими трендами 2023 года. Дизайнеры и эксперты показали 5 интерьеров, которые будут актуальны в этом году.
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Предпочитайте экологический дизайн
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Сделайте акцент на изголовье