Насыщенный зеленый оттенок с вкраплениями желтого – оливковый действительно идеальный тон для мебели на кухню. Дизайнеры рассказали, с какими цветами его правильно сочетать.
Обратите внимание ОСМД и управляющая компания: какая между ними разница и что выбрать жителям многоквартирного дома
Сочетайте с белым для классической схемы
Оливковая кухня с мраморной столешницей / Фото deVOL
Если вы хотите достичь вневременного классического вида на кухне, то, конечно, что вам нужно совместить оливковый с белым. Такая цветовая схема будет чистой и элегантной и вневременной.
Создайте винтажную атмосферу с коричневыми акцентами
Коричневые детали на оливково-белой кухне / Фото Stefani Stein
Оливковый – это универсальный оттенок, что в сочетании с правильными цветами может создавать разную атмосферу: как ультрасовременную, так и винтажную. Вместе с коричневым оливковый вносит в интерьер ощущение винтажности.
Выберите оливковую мебель с латунными ручками
Оливково-зеленые кухонные шкафы с латунной фурнитурой / Фото Holloways
Латунные ручки – это особая деталь, которую часто используют для мебели, чтобы добавить им стоимости. И это действительно работает, особенно в сочетании с теплыми оттенками шкафов.