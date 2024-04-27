Насичений зелений відтінок із вкрапленнями жовтого – оливковий справді ідеальний тон для меблів на кухню. Дизайнери розповіли, з якими кольорами його правильно поєднувати.

Зверніть увагу ОСББ та керуюча компанія: яка між ними різниця та що обрати мешканцям багатоквартирного будинку

Поєднуйте з білим для класичної схеми

Оливкова кухня з мармуровою стільницею / Фото deVOL

Якщо ви хочете досягти позачасового класичного вигляду на кухні, то, звісно, що вам потрібно поєднати оливковий з білим. Така колірна схема буде чистою та елегантною та позачасовою.

Створіть вінтажну атмосферу з коричневими акцентами

Коричневі деталі на оливково-білій кухні / Фото Stefani Stein

Оливковий – це універсальний відтінок, що в поєднанні з правильними кольорами може створювати різну атмосферу: як ультрасучасну, так і вінтажну. Разом із коричневим оливковий вносить в інтер'єр відчуття вінтажності.

Оберіть оливкові меблі з латунними ручками

Оливково-зелені кухонні шафи з латунною фурнітурою / Фото Holloways

Латунні ручки – це особлива деталь, яку часто використовують для меблів, щоб додати їм вартості. І це справді працює, особливо в поєднанні з теплими відтінками шаф.