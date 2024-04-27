Новый кухонный тренд: какой универсальный оттенок мебели очень популярен в 2024 году

Изумрудный продолжает оставаться одним из самых популярных цветов для дизайна кухни. Однако трендовым стал еще один волшебный оттенок зеленого, который добавляет не только изысканности, но и тепла в пространство.

Насыщенный зеленый оттенок с вкраплениями желтого – оливковый действительно идеальный тон для мебели на кухню. Дизайнеры рассказали, с какими цветами его правильно сочетать.

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Сочетайте с белым для классической схемы

Оливковая кухня с мраморной столешницей / Фото deVOL

Если вы хотите достичь вневременного классического вида на кухне, то, конечно, что вам нужно совместить оливковый с белым. Такая цветовая схема будет чистой и элегантной и вневременной.

Создайте винтажную атмосферу с коричневыми акцентами

Коричневые детали на оливково-белой кухне / Фото Stefani Stein

Оливковый – это универсальный оттенок, что в сочетании с правильными цветами может создавать разную атмосферу: как ультрасовременную, так и винтажную. Вместе с коричневым оливковый вносит в интерьер ощущение винтажности.

Выберите оливковую мебель с латунными ручками

Оливково-зеленые кухонные шкафы с латунной фурнитурой / Фото Holloways

Латунные ручки – это особая деталь, которую часто используют для мебели, чтобы добавить им стоимости. И это действительно работает, особенно в сочетании с теплыми оттенками шкафов.