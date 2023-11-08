Дизайн интерьера можно условно разделить на два основных стиля: максимализм и минимализм. Несмотря на то, что последнему предоставлялось больше преимуществ, сейчас мы наблюдаем возвращение к максималистскому дизайну, который берет свое начало в художественных движениях прошлых веков.

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Максимализм сейчас более популярен

Можно предположить, что людям просто надоела минималистская атмосфера, ведь это своеобразное ограничение. Не каждый будет хорошо чувствовать себя в комнате, где есть только самая необходимая мебель. Уют в помещении создают цвета, узоры, декор, мягкие тканевые детали.

Популярные тенденции, например дофаминовый декор, очень близки к максималистскому стилю. Это и есть свидетельство того, что максимализм вернулся. Его принцип: "чем больше, тем лучше".

Множество мебели и элементов декора с разными принтами / Фото James Merrell

"Максимализм – это термин, который часто используют в мире дизайна интерьеров, чтобы передать ощущение избыточности, декаданса и эксцентричности. Это способ декорирования, к которому относится подход "все подойдет", – объясняет дизайнер интерьера Мэтью Уильямсон.

Мы наблюдаем заметный отход от чистой и сдержанной эстетики минималистского тренда в интерьере, а наблюдаем рост более эксцентричных стилей дизайна, которые направлены на использование домашнего декора для демонстрации индивидуальности.

– говорят дизайнеры.



Максималистская спальня с цветочными обоями / Фото Matthew Williamson

Дизайны в стиле максимализма будут отличаться яркими цветами, громкими и резкими принтами и "эклектическим" видом, когда речь идет об элементах декора. Одной из задач максимализма является создание многослойного вида, на который интересно смотреть.

Красота максималистского дизайна заключается в том, что вам не нужно соблюдать строгие правила, как в минимализме. Экспериментируйте – и у вас будет уникальный интерьер.