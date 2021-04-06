Когда-то туалетный столик считался роскошью, ведь площадь квартир была достаточно скромной. Женщины вынуждены были отказываться от собственного уголка красоты.

Ситуация изменилась, когда квартиры стали больше – теперь туалетный столик является полноправным предметом мебели. Где его можно разместить и что нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Туалетный столик – место красоты и вдохновения. На самом деле свое название мебель получила от французского toile, что в переводе означает "наряд". Туалетный стол был придуман давно, но из-за сокращенных квадратных метров советских квартир от такой роскоши приходилось отказываться. Но пришло время, когда туалетный столик вновь обрел популярность. Ставить его в квартире уже не считается роскошью, а наоборот позволяет разгрузить ванную комнату и создать женщине свой уютный уголок,

– отметила Лошакова.

Где разместить туалетный столик

Наиболее часто туалетный столик ставят возле кровати в спальне. По словам дизайнера интерьера, рекомендуется размещать его таким образом, чтобы была возможность закрыть поток естественного света или совсем его избежать. Например, в гардеробной или лицом к окну с настольным зеркалом.

Какой размер выбрать

Размер столика зависит от личных предпочтений и целей. Если на нем будет стоять только косметика, то глубины 40 см и длины 80 см будет достаточно. Если же вы планируете поставить на него ноутбук и поработать, глубина должна быть 50 – 60 см.

По словам Кати Лошаковой, обязательной фишкой туалетного столика являются ящики для косметики. Это может быть несколько невысоких ящиков под столешницей. Также есть варианты с тумбой. В таком случае длина стола должна быть от 1 метра.

Туалетный столик может быть любого размера – все зависит от предпочтений и площади комнаты / Фото pinterest

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Каким должно быть зеркало

Этот нюанс также зависит от личных предпочтений. Кто-то хочет большое зеркало, чтобы немного отойти и видеть себя почти в полный рост. Кто-то выбирает небольшое настольное зеркало, которое можно двигать в момент нанесения макияжа. Важно подбирать зеркало под стиль помещения и с подсветкой.

Зеркало с подсветкой – это удобно и практично / Фото pinterest

Даже если ты привыкла краситься в ванной стоя, не лишай себя удовольствия иметь свой маленький уголок красоты,

– резюмировала Лошакова.