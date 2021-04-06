Хранение – один из самых важных моментов, которые нужно продумать в спальне. От этого зависит не только порядок, но и комфорт.

Хранить вещи в спальне можно по-разному, даже если вы ограничены в площади. Пять удачных вариантов назвала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Для крепкого сна важно, чтобы окружающее пространство располагало к отдыху, но разбросанные по комнате вещи способны вызвать раздражение. Системы хранения облегчают поддержание порядка,

– отметила Пашковская.

Как организовать пространство в спальне

Кровать с системой хранения. Самый простой и наиболее популярный метод хранить вещи и предметы.

В кровати можно хранить подушки, пледы, одеяла и пр. / Фото novamett

Встроенная мебель под потолок. Ее можно стилизовать под стены. Такое решение выглядит очень стильно и минималистично.

Мебель под потолок позволяет вместить максимум вещей / Фото topdom

Складной встроенный шкаф

Разместить на 18 квадратах уютную спальню с гардеробной? Легко, если заменить традиционный шкаф встроенной моделью с фасадами, которые складываются "гармошкой",

– отметила Анна Пашковская.

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Гардеробная с открытыми системами хранения. Самый оптимальный вариант для спальни – гардеробная. Она позволяет полностью разгрузить комнату от вещей и всегда находиться в чистоте и порядке. Напольная вешалка – еще один способ хранения. Он позволит заменить огромные шкафы и разместить необходимые вещи.

Напольная вешалка – простой способ хранения вещей, если ограничена площадь / Фото indizajn