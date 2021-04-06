Как организовать хранение в спальне: 5 отличных идей
Хранение – один из самых важных моментов, которые нужно продумать в спальне. От этого зависит не только порядок, но и комфорт.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Хранить вещи в спальне можно по-разному, даже если вы ограничены в площади. Пять удачных вариантов назвала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Для крепкого сна важно, чтобы окружающее пространство располагало к отдыху, но разбросанные по комнате вещи способны вызвать раздражение. Системы хранения облегчают поддержание порядка,
– отметила Пашковская.
Как организовать пространство в спальне
- Кровать с системой хранения. Самый простой и наиболее популярный метод хранить вещи и предметы.
В кровати можно хранить подушки, пледы, одеяла и пр. / Фото novamett
- Встроенная мебель под потолок. Ее можно стилизовать под стены. Такое решение выглядит очень стильно и минималистично.
Мебель под потолок позволяет вместить максимум вещей / Фото topdom
- Складной встроенный шкаф
Разместить на 18 квадратах уютную спальню с гардеробной? Легко, если заменить традиционный шкаф встроенной моделью с фасадами, которые складываются "гармошкой",
– отметила Анна Пашковская.
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- Гардеробная с открытыми системами хранения. Самый оптимальный вариант для спальни – гардеробная. Она позволяет полностью разгрузить комнату от вещей и всегда находиться в чистоте и порядке.
- Напольная вешалка – еще один способ хранения. Он позволит заменить огромные шкафы и разместить необходимые вещи.
Напольная вешалка – простой способ хранения вещей, если ограничена площадь / Фото indizajn
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