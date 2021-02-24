Туалетный столик в спальне: полезные лайфхаки, как все сделать красиво
У каждой девушки должен быть свой туалетный столик для различных мелочей и косметический средств. Чаще всего его обустраивают в спальне.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Как сделать туалетный столик не только красивым, но и функциональным – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Самый девчачий уголок в квартире – это туалетный столик. И как же круто, когда он продуман, и каждая девушка может почувствовать себя принцессой за ним, ведь там можно расположить все свои волшебные баночки,
– отметила Петайкина.
Что нужно учесть
Мебель
Высота и габариты мебели подбираются под человека, который ими будет пользоваться. Определите высоту стола, а затем подберите стул или пуф удобной высоты.
Полки
Для того чтобы определить нужное количество полок, следует понимать, что именно вы будете там размещать.
Освещение
Продумайте искусственное освещение, чтобы в вечернее время было удобно пользоваться столиком. Также лучше купить зеркало с подсветкой.
Зеркало с подсветкой – отличное решение / Фото vplate
Столешница
Выбор материала зависит от ваших потребностей и привычек. Если бы используете утюжок для волос, материал столешницы должен быть термостойким. Глянцевые поверхности могут оставлять пятна на себе, а дерево может испортиться, если на него что-то пролить.
Розетки
Необходимо на этапе ремонта продумать расположение и количество розеток. Для этого составьте список приборов, которые будут использоваться.
Расположение и количество розеток нужно продумать до ремонта / Фото pinterest
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