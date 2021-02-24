У каждой девушки должен быть свой туалетный столик для различных мелочей и косметический средств. Чаще всего его обустраивают в спальне.

Как сделать туалетный столик не только красивым, но и функциональным – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Самый девчачий уголок в квартире – это туалетный столик. И как же круто, когда он продуман, и каждая девушка может почувствовать себя принцессой за ним, ведь там можно расположить все свои волшебные баночки,

– отметила Петайкина.

Что нужно учесть

Мебель

Высота и габариты мебели подбираются под человека, который ими будет пользоваться. Определите высоту стола, а затем подберите стул или пуф удобной высоты.

Полки

Для того чтобы определить нужное количество полок, следует понимать, что именно вы будете там размещать.

Освещение

Продумайте искусственное освещение, чтобы в вечернее время было удобно пользоваться столиком. Также лучше купить зеркало с подсветкой.

Зеркало с подсветкой – отличное решение / Фото vplate

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Столешница

Выбор материала зависит от ваших потребностей и привычек. Если бы используете утюжок для волос, материал столешницы должен быть термостойким. Глянцевые поверхности могут оставлять пятна на себе, а дерево может испортиться, если на него что-то пролить.

Розетки

Необходимо на этапе ремонта продумать расположение и количество розеток. Для этого составьте список приборов, которые будут использоваться.

Расположение и количество розеток нужно продумать до ремонта / Фото pinterest