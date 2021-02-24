Планируя ремонт квартиры или дома, один из самых важных моментов, с которым нужно определиться – палитра цветов.

Какие цвета и оттенки в тренде в 2021 году – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Какие цвета в тренде

Тренд 1

Использование теплых оттенков в качестве основы интерьера. К ним относятся: теплый серый, карамельный, кофе с молоком. По словам дизайнера интерьера, эти цвета создают уют и тепло в доме.

Тренд 2

Использование красно-оранжевых оттенков, которые напоминают цвет кирпича, глины и страны, где тепло (Италия, Испания). Руснак уточнила, что эти цвета подойдут и в качестве основы для интерьера, и как акцент в сочетании с теплыми нейтральными оттенками.

Тренд 3

Использование пастельных оттенков: мятного, зеленого, желтого цветов.

Если раньше эти цвета встречались как вкрапления, то сейчас эти оттенки получают все большую популярность и их можно увидеть в качестве основы для создания интерьера,

– добавила Наталья Руснак.

Лавандовый оттенок придаст свежести интерьеру / Фото trizio

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Она отметила, что также можно использовать лавандовые и розовые пастельные оттенки – они придадут свежести интерьеру.

Тренд 4

Насыщенные оттенки в палитре цветов в интерьере. Это могут быть и теплые, и холодные оттенки. Главное условие – они должны гармонировать в интерьере.

Тренд 5

Использование голубых оттенков в интерьере. По словам дизайнера интерьера, именно они наполнят помещение пространством и свежестью.

Интерьер в голубых оттенках – не только стильно, но и свежо / Фото roomester