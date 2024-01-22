С места, где расположены туалеты, видно не только море, но и известный остров Сент-Майклс-Маунт, ежегодно посещаемый 350 тысячами туристов. То есть в этом случае владельцам предлагают действительно участок, а не то, что на нем расположено. Цена вопроса – 20 тысяч фунтов стерлингов.

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Общественные туалеты продают за 20 тысяч фунтов

Бывшие туалеты продают вместе с участком вокруг, имеющим площадь 485 квадратных метров. "Уникальная недвижимость" входит в список 135 лотов, которые представят на аукционе 5 – 7 февраля.

Старшая оценщик аукциона Кэти Сэмменс говорит: "Это редкая и увлекательная возможность приобрести уединенный бывший туалет общественного пользования с землей по обе стороны. Расположенный в действительно удивительном месте на берегу моря, он может похвастаться потрясающим видом на остров и залив".

На самом деле с этого места можно увидеть не только остров, но и то, что на нем расположено. Это средневековая церковь и замок XII века.

Остров Сент-Майклс-Маунт с места, где расположены туалеты / Фото Clive Emson Auctioneers, SWNS

"Иногда такие объекты выставляют на аукцион, хотя в таких местах редко. В будущем их можно использовать как угодно, но при получении всех необходимых разрешений", - добавила аукционистка.

В хорватском городке продают дома за 13 центов

В Леграде предлагают жилые дома всего за 13 центов – и на это есть причина. Стоимость жилья очень низкая из-за того, что местные власти пытаются улучшить демографическую ситуацию, "привлекая" молодые семьи.

Такая инициатива дает результат, потому что сейчас в Леграде больше детей, чем было пять лет. Там уже строят новый детский сад. Купить дом по такой цене в рамках программы могут заявители, которые отвечают определенным критериям.