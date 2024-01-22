З місця, де розташовані туалети, видно не лише море, а й відомий острів Сент-Майклз-Маунт, який щороку відвідують 350 тисяч туристів. Тобто в цьому випадку власникам пропонують насправді ділянку, а не те, що на ній розташоване. Ціна питання – 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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Громадські туалети продають за 20 тисяч фунтів

Колишні туалети продають разом із ділянкою навколо, що має площу 485 метрів квадратних. "Унікальна нерухомість" входить до списку 135 лотів, які презентують на аукціоні 5 – 7 лютого.

Старша оцінювачка аукціону Кеті Семменс каже: "Це рідкісна та захоплива можливість придбати відокремлений колишній туалет громадського користування з землею по обидві сторони. Розташований у справді дивовижному місці на березі моря, він може похвалитися приголомшливим краєвидом на острів та затоку".

Насправді з цього місця можна розгледіти не лише острів, а й те, що на ньому розташоване. А це середньовічна церква та замок XII століття.

Острів Сент-Майклз-Маунт з місця, де розташовані туалети / Фото Clive Emson Auctioneers, SWNS

"Іноді такі об'єкти виставляють на аукціон, хоча в таких місцях рідко. У майбутньому їх можна використовувати як завгодно, але за умови отримання всіх необхідних дозволів", – додала аукціоністка.

У хорватському містечку продають будинки за 13 центів

У Леграді пропонують житлові будинки всього за 13 центів – і на це є причина. Вартість житла дуже низька через те, що місцева влада намагається покращити демографічну ситуацію, "заманюючи" молоді сім'ї.

Така ініціатива дає результат, бо зараз у Леграді більше дітей, ніж було п'ять років. Там уже будують новий дитячий садок. Придбати будинок за такою ціною в рамках програми можуть заявники, які відповідають певним критеріям.