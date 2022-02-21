Эксперты из зарубежной недвижимости отмечают, что спрос на аренду в Турции увеличился в 3 – 4 раза, чем был в этот же период год назад.

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Квартиры для аренды в Турции: низкий спрос и доступные цены

В свою очередь сейчас на рынке недвижимости Турции низкий сезон, поэтому цены на них сравнимы с жильем в столице Украины, а предложений – даже больше.

Для въезда в Турцию украинцам достаточно сертификата о вакцинации или ПЦР-тесте.

Те компании и частные лица, кто рассматривает переезд из Украины в этот непростой, скажем так, момент – многие смотрят на Турцию,

– рассказывает основатель агентства зарубежной недвижимости Hayat Estate Вячеслав Фоменко.

Что касается стоимости аренды жилья в Турции, то она сравнительно недорога. Арендовать однокомнатную квартиру относительно нового жилого фонда в Алании в 500 метрах от моря сейчас можно от 300 – 400 евро в месяц. Более презентабельные варианты обойдутся в 400 – 500 евро, элитная недвижимость на первой линии – 700 – 1000 евро.

При этом такие цены арендодатели готовы предлагать только в не сезон и в период аренды минимум в год.

Когда начнется туристический сезон – то есть май – июнь, то и цены будут другие. Поэтому сейчас, в феврале, и выгодно снять, потому что на долгосрочную аренду хорошая цена,

– добавляет Фоменко.

Те же квартиры, которые сейчас сдаются по 300 – 400 евро, с лета будут стоить по 1000 – 1500 евро, уточняет эксперт.

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В целом украинцы по-прежнему практиковали круглогодичные аренды жилья в туристических регионах Турции: наведываются туда наездами, а в свободный период – приглашают родственников и друзей.

И поскольку в такие города, как Аланья, владельцы жилья чаще всего заезжают лишь по несколько раз в год, и многие квартиры простаивают, большинство из них остальное время сдают свои квартиры в аренду.

Поэтому я думаю, что только в одну Аланию на период беспокойства в Украине могут переехать около 50, а то и 100 тысяч человек. А кроме нее есть другие курортные города. То есть при желании Турция может вместить несколько миллионов украинцев,

– подытоживает Фоменко.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!