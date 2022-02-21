Експерти із закордонної нерухомості зазначають, що попит на оренду в Туреччині збільшився у 3 – 4 рази, ніж був у цей же період рік тому.

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Квартири для оренди у Туреччині: низький попит та доступні ціни

Своєю чергою зараз на ринку нерухомості Туреччини низький сезон, тому ціни на них можна порівняти з житлом у столиці України, а пропозицій – навіть більше.

Для в'їзду до Туреччини українцям достатньо сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тест.

Ті компанії та приватні особи, хто розглядає переїзд з України в цей непростий, скажімо так, момент – багато хто дивиться на Туреччину,

– розповідає засновник агенції закордонної нерухомості Hayat Estate В'ячеслав Фоменко.

Щодо вартості оренди житла в Туреччині, то вона є порівняно недорогою. Орендувати однокімнатну квартиру відносно нового житлового фонду в Аланії за 500 метрів від моря зараз можна від 300 – 400 євро на місяць. Презентабельніші варіанти обійдуться в 400 – 500 євро, елітна нерухомість на першій лінії – 700 – 1000 євро.

При цьому такі ціни орендодавці готові пропонувати лише у несезон та для періоду оренди мінімум на рік.

Коли почнеться туристичний сезон – тобто травень – червень, то й розцінки будуть інші. Тому зараз, у лютому, і вигідно зняти, бо на довгострокову оренду гарна ціна,

– додає Фоменко.

Ті ж квартири, які зараз здаються по 300 – 400 євро, з літа коштуватимуть по 1000 – 1500 євро, уточнює експерт.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Загалом українці і раніше практикували цілорічні оренди житла в туристичних регіонах Туреччини: навідуються туди наїздами, а у вільний період – запрошують родичів та друзів.

І оскільки в такі міста, як Аланья, власники житла найчастіше заїжджають лише по кілька разів на рік, і багато квартир простоює, більшість із них решту часу здають свої квартири в оренду.

Тому я думаю, що тільки в одну Аланію на період занепокоєнь в Україні можуть переїхати близько 50, а то й 100 тисяч осіб. А крім неї – є інші курортні міста. Тобто за бажання Туреччина може вмістити кілька мільйонів українців,

– підсумовує Фоменко.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!