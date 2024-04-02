Имение спроектировал Фрэнк Ллойд Райт для своего родственника – двоюродного брата Ричарда. Именно поэтому дизайн получился таким элегантным и дорогим. Видно, что знаменитый архитектор очень постарался.

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Шедевр культового архитектора

Дом 1929 года имеет площадь почти тысячу квадратных метров. Прошлой весной его продавали аж за 8 миллионов долларов. Покупатель до сих пор не нашелся, поэтому цену снизили до 4,5 миллиона.

Но даже со сниженной ценой это все еще третий самый дорогой односемейный дом в городе. А самый дешевый из домов, которые спроектировал Фрэнк Ллойд Райт, стоит сейчас 800 тысяч долларов.

Нынешним владельцем дома в Талси является местный застройщик. Он приобрел его в 2021 году. В то время жилье было в запущенном состоянии. Мужчине пришлось приложить значительные усилия, чтобы заменить крышу и сделать капитальный ремонт.

Простой и одновременно изысканный дизайн / Фото Sage Sotheby's International Realty

Известно, что дом вмещает пять спален и четыре ванные комнаты. В собственности принадлежит гараж на 5 авто.

"Пространственно это достаточно уникальный дом с большими и светлыми комнатами, в частности с центральной гостиной с высоким потолком", – рассказал агент по продаже.

Еще с 1972 года дом занесен в Национальный реестр исторических мест.