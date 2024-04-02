Маєток спроєктував Френк Ллойд Райт для свого родича – двоюрідного брата Річарда. Саме тому дизайн вдався таким елегантним і дорогим. Видно, що славнозвісний архітектор дуже постарався.

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Шедевр культового архітектора

Будинок 1929 року має площу майже тисячу квадратних метрів. Минулої весни його продавали аж за 8 мільйонів доларів. Покупець досі не знайшовся, тому ціну знизили до 4,5 мільйона.

Та навіть зі зниженою ціною це все ще третій найдорожчий односімейний будинок у місті. А найдешевший з будинків, які спроєктував Френк Ллойд Райт, коштує зараз 800 тисяч доларів.

Теперішнім власником будинку в Талсі є місцевий забудовник. Він придбав його у 2021 році. На той час житло було в занедбаному стані. Чоловіку довелося докласти значних зусиль, щоб замінити дах і зробити капітальний ремонт.

Простий і водночас вишуканий дизайн / Фото Sage Sotheby's International Realty

Відомо, що будинок вміщує п'ять спалень і чотири ванні кімнати. До власності належить гараж на 5 авто.

"Просторово це досить унікальний будинок із великими та світлими кімнатами, зокрема з центральною вітальнею з високою стелею", – розповів агент з продажу.

Ще з 1972 року будинок занесений до Національного реєстру історичних місць.