Бригады селятся в ЖК и "чистят" квартиры: лайфхаки, как уберечь жилье от взлома во время отпуска

Наступил сезон длительных каникул и отпусков, поэтому всех интересует, как обезопасить свое жилье от грабителей, взломов и краж. Первые шаги – качественная входная дверь и надежный замок.

На что следует обратить внимание, чтобы спокойно наслаждаться отдыхом летом, рассказал эксперт по безопасности компании Locksmith Вадим Комиссаров.

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О входных дверях

На что нужно обратить внимание при подборе входной двери для квартиры? Назовите основные моменты для покупателя.

Первое, чего не стоит делать – это покупать двери, которые продаются в масс-маркете, если человек стремится обеспечить реальную безопасность квартире, офису или дому. Потому что весь масс-маркет дверей – это красивая обертка, которая по наполнению, по замкам и по безопасности ничего не стоит. То есть покупается внешний вид. Если же квартиру вскрыли и ты начинаешь объяснять людям, сколько стоили замки, которые были установлены в дверь, то из 100% стоимости двери замки занимают от 10 до 20% и не более. Это является ущербным для безопасности.

Первоначально при выборе двери нужно понимать, какой уровень безопасности и какую функцию она должна нести. Наша рекомендация – двери нужно выбирать с точки зрения безопасности, а потом дизайн и остальные свойства.

Вадим Комиссаров / Фото services.locksmith

Существует ли разница в подборе дверей, например, для офисных помещений или для квартир? В чем она состоит?

При подборе двери в офисное помещение учитываются разные нюансы. Скорее всего, есть какое-то количество сотрудников, которые должны будут ходить по контролю доступа: по карточкам, по коду, по биометрии – это можно реализовать на разных электронных элементах запирания (СКД).

На ночное время должна быть надежная механическая система замков, а во время рабочего дня электромеханика – системы контроля доступа, которые позволяют открыть дверь с домофона или зайти сотрудникам, имеющим доступ через кодовую карточку, либо код, либо биометрию.

Офисные двери у нас очень часто запрашивают с режимом учета рабочего времени, чтобы в конце месяца имелась база данных, кто когда приходил, уходил и сколько часов провел на работе. Для персонального использования системы контроля доступа не нужны.

Какие типы дверей вы советуете своим клиентам для жилой недвижимости?

Все двери сертифицированы как противоударные для жилых и нежилых помещений, но конструктив таких дверей может быть абсолютно разный. Это может быть дверь металлическая с каким-то декором, а могут быть специальные двери, которые прошли сертификацию на взломоустойчивость и дополнительную сертификацию по бронированию с защитой от огнестрельного оружия. Это все разные ценовые сегменты.

Как показывает практика, на сегодняшний день хорошая дверь для квартиры с надежными замками, которые без специнструмента сложно открыть, это порядка 30 – 45 тысяч гривен, а если двери устойчивы и от специнструмента – от 2000 долларов (55 тысяч гривен) и выше.

Какие двери считаются наиболее надежными?

– от замков и от петлевой части, антисрезов, от того, как эта дверь была сделана изначально на производстве. Если все технически параметры и нормы выдержаны, то те двери, которые я упомянул, без проблем будут работать долгие годы. Все, что может произойти, это умышленная порча замков, если туда кто-то что-то засунет или зальет. В таком случае может понадобиться сервис.

По словам специалиста, не стоит покупать двери в масс-маркете / Фото services.locksmith

Какие двери наименее надежны и вызывают заинтересованность у воров?

Если мы говорим про Киев, большинство застройщиков уже базово устанавливают входную дверь и во многих жилых комплексах комфорт и премиум-класса запрещено изменять их внешний вид. Поэтому здесь есть два момента из нашей практики:

если мы уверены, что поставив качественные замки, дверь не смогут открыть в течение 30 минут, тогда рекомендуем замену замков на более надежные, чем поставил застройщик изначально;

есть двери от застройщика совсем слабые, тогда мы рекомендуем полностью заменить дверной блок и подбираем уже в комплект надежные замковые механизмы, но выдерживаем внешний вид, как был от застройщика.

Качественные замки – залог безопасности / Фото services.locksmith

Вскрывают чаще всего двери во вторичном жилье. Преимущественно – это дома до 2000-х годов, которые не оборудованы входами в подъезд через систему контроля доступа, без консьержа и других систем защиты. В такие домах воры без препятствий заходят и смотрят, где можно физически сломать замок, и берут все, что попадает в руки.

Если же говорить о серьезных, новых ЖК, где есть и безопасность, и контроль доступа, здесь риски другие – бригады злоумышленников селятся в эти комплексы. Пока арендуют квартиры, потихонечку все осматривают, так как есть доступ ко всему комплексу, и начинается воровство. Здесь используются более деликатные методы вскрытия с помощью специнструмента без физического повреждения двери. В таких случаях могут спасти только высоко секретные надежные замки и сигнализация.

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О замках

Что спасет квартиру во время отпуска? Какой вид замков следует выбирать, чтобы не волноваться за свое жилье?

90% успеха – это надежные сертифицированные замки европейских производителей. Исходя из нашей статистики, все меньше и меньше случаев, когда воры пытаются что-то сломать или вырезать. Для этого нужно иметь с собой инструмент и это риск, что тебя поймают. Подготовленные домушники пользуются отмычками. Это та вещь, которая может без видимых повреждений открыть механический замок.

Но замки есть разные по классу устойчивости и секретности, поэтому можно просто установить те модели, которые не поддаются специнструментам – это наша рекомендация.

Самые надежные замки европейских брендов / Фото services.locksmith

А за какое минимальное время вскрывается замок, например, один из наиболее бюджетных?

если это замки, с которыми работает отмычка. Бывают случаи, когда и 30 секунд достаточно, чтобы провернуть замок.

Сколько стоит надежный замок с защитой от отмычки? За какое время можно открыть такой замок?

Средняя стоимость качественного замка стартует от 200 до 500 долларов (5 – 14 тысяч гривен). Как минимум у каждой двери, должен быть один надежный замок. Также можно установить дополнительный для подстраховки. Время на вскрытие такого замка займет с электроинструментом от 30 минут до полутора часа, бывает и дольше.

О безопасности

Как максимально обезопасить жилье от воров во время отпуска? Замки, двери, как еще подстраховаться?

Можно использовать электронные методы оповещения . Это могут быть камеры, которые привязаны к приложению на смартфоне и реагируют на движения. Они всегда в режиме онлайн, как только кто-то проходит рядом, они присылают уведомление на телефон и сразу же можно зайти посмотреть, что происходит возле квартиры, и почему сработал датчик.

. Это могут быть камеры, которые привязаны к приложению на смартфоне и реагируют на движения. Они всегда в режиме онлайн, как только кто-то проходит рядом, они присылают уведомление на телефон и сразу же можно зайти посмотреть, что происходит возле квартиры, и почему сработал датчик. Второй элемент – замки высоко секретные , которые защищают от вскрытия отмычкой и физического взлома.

Если прошли камеру и замки, тогда можно установить датчики на открытие двери – это уже сработка сигнализации и информация передается на пультовую охрану, если она подключена, если нет – на смартфон владельцу квартиры о том, что открылась дверь.

Если идет речь о закрытии периметра (это касается рисковых этажей – последних либо нижних до третьего), то это оборудование окон датчиками на открытие или разбитие стекла.

Есть специальные противовзломные оконные фурнитуры , которые не позволяют отжать окно. Для открытия потребуется 40 минут и специнструмент.

Еще вариант – решетки. Но это очень древняя тема. Если использовать, то решетки внутреннего монтажа.

В наших сегодняшних реалиях – это полный full. А дальше все зависит от конкретного объекта и персонального запроса клиента, который к нам обратился.

На вскрытие надежного замка взломщику понадобится не менее часа / Фото services.locksmith

О лайфхаках

Поделитесь полезными лайфхаками: что делать владельцам жилья, чтобы спокойно отдыхать, не думая о возможных взломах и кражах? Что еще может отпугнуть вора?

Важны дружелюбные отношения с соседями, которые могли бы присмотреть за домом. Часто, когда мы выезжаем на монтажи замков, используется электроинструмент. Мастер может час – полтора – два что-то сверлить, долбить, и ни один из соседей не выйдет и не поинтересуется тем, что происходит.

Это лайфхак №1 – дружите с соседями. Если не дружите – вешайте внешнюю камеру с датчиками движения и оповещениями на ваш смартфон, используйте новые технологии. Если сильно переживаете – пультовая охрана.

Если уезжаете на длительное время, ни один из друзей или соседей не придет скорее, чем охранная компания.

Люди обычно к нам обращаются, когда уже все случилось. Я бы рекомендовал не доводить до этого. Так или иначе, если что-то происходит, уже не имеет значения сумма, которую нужно заплатить, потому что психология берет свое, и человек тратит деньги постфактум. Лучше сработать на опережение и обратиться к профессионалам за консультацией, поставить эффективные системы безопасности до отъезда, и спать спокойно, не беспокоясь о том, что кто-то может зайти в квартиру.